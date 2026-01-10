為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    巧婦難為無米之炊 免費營養午餐周春米不敢輕易點頭

    2026/01/10 12:23 記者葉永騫／屏東報導
    對於要不要實施免費營養午餐，屏東縣長周春米表明地方負擔大，現在還在評估。（記者葉永騫攝）

    對於要不要實施免費營養午餐，屏東縣長周春米表明地方負擔大，現在還在評估。（記者葉永騫攝）

    國中小營養午餐全國僅剩4縣市仍收費，屏東縣是其中之一，縣長周春米今天（10日）表示，財政收支劃分法修正以後屏東縣相關的補助減少了40億元，本來教育部補助的包括「3章1Q」農業產品標章、中低收入戶家庭孩子的補助、以及一些中央廚房的維護，將近3億多元，加上25間學校操場修整，現在都要地方負擔，光兩項支出就近6億元，因此屏東縣仍在審慎評估中。

    周春米說，財政收支劃分法修正之後，屏東補助款大概減少約40億元，本來教育部有補助營養午餐將近3億多元，向教育部申請的25間學校的操場，教育部也不能夠再補助，所以之前很多都是中央會來協助的，現在中央都要地方自己負擔。光是這兩項的支出，大概將近6億元。所以後續怎麼樣來確保我們的財政、確保相關的一些施政的建設不會受影響更為重要。

    她認為，大家在檢討營養午餐要不要補助的同時，我們更應該要關注孩子們的營養午餐是不是他們愛吃的、是不是安全、是不是健康、是不是衛生，然後怎麼樣來確保這樣子一個政府的美意，它的制度執行能夠發揮最大的效能。

    這些縣府正在審慎評估中，將盡快跟大家報告後續的相關決定，強調守護孩子、守護孩子們的健康是責無旁貸的責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播