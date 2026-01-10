評論代理孕母法制化爭議 李忠憲：將生育執念合理化為愛的犧牲

民眾黨立委陳昭姿（左）、民眾黨創黨主席柯文哲（中）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

立法院昨排審人工生殖法修正草案，民眾黨立委陳昭姿全力爭取代理孕母法制化，引發激烈討論。對此，成功大學電機系教授李忠憲表示，「愛的代價，陳昭姿因為代孕的執念，成為一個可恨之人；而可恨之人，往往有可憐之處」。

李忠憲稍早於臉書發文提及，有人替陳昭姿書寫故事：家族的壓力、丈夫自認基因優秀、一定要有自己的孩子，卻偏偏選擇了一個在生育上有缺陷的伴侶，這樣的組合，確實集合了一部精彩恐怖電影所需要的所有元素。

說沒有愛嗎？有愛；說不離不棄嗎？也確實沒有拋棄。多少女性，因為無法生育，被丈夫或家族淘汰、替換、消失在婚姻裡？這個故事並不是那樣發展的。但也正因如此，它才真正恐怖。

恐怖不在於冷血，而在於愛本身成為壓迫的形式；不在於拋棄，而在於「不離不棄」變成一種無法拒絕的義務。

李忠憲認為，當個人的生育執念被合理化為愛、婚姻與犧牲，進一步轉化為制度與法律的主張時，這就不再只是某一個人的悲劇，而是整個社會必須共同承擔後果的開始。這部恐怖片最恐怖的地方，或許不是她的故事，而是全台灣是否因此都要付出代價。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說：「我總覺得代理孕母跟買賣身體好像無差別，白黨很容易模糊焦點把問題的本質複雜化，如果那樣在乎代理孕母法案在剛當選就提出來討論」、「她去美國找代孕就能解決的事，爲什麼要在台灣捲起千層雪？」、「我只記得以前有人分享，『日本一定要有停車位（租的買的皆可）才能購車』。所以聰明的台灣人就會去租個車位買了車、再退租車位。不敢想像代孕法通過會有多少漏洞、貧富剝削、子宮買賣。只是為了繼續強化父權、基因延續的迂腐」。

