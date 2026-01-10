侮辱石平被架離！游智彬提告沈伯洋、矢板明夫喊：被台獨K的頭還在痛

由印太戰略智庫舉辦的「應該如何與中國打交道」座談會9日舉行，新黨副秘書長游智彬鬧場被請出。（資料照，記者叢昌瑾攝）

日本維新會參議員石平訪台，昨日出席印太戰略智庫研討會時，新黨副秘書長游智彬手舉「漢奸」牌子上前鬧場，遭工作人員架出場。游智彬事後指出，他遭獨派黑衣人推擠、勒頸撂倒在地。他昨晚在臉書發表聲明，表示已經正式控告在場立委沈伯洋以及印太戰略智庫執行長矢板明夫。今日他也發文抱怨：「昨天被台獨K的頭還在痛。」

印太戰略智庫昨日下午在張榮發基金會舉辦「2026印太戰略智庫研討會－應該如何與中國打交道」，石平獲邀出席發表短講。進行到沈伯洋發言時，游智彬手舉「漢奸」手板衝到觀眾席第一排的石平面前要和對方辯論「釣魚台到底是中國還是台灣的」，工作人員隨即上前架離游智彬。

游智彬昨日晚間在臉書發文表示，他想提出「和平辯論」的邀請，卻遭一群獨派黑衣人以推擠、包圍、勒頸等方式將其撂倒在地，後腦勺重擊地面，當場感到暈眩不適，隨即前往醫院驗傷。他痛批，沈伯洋在場時未出面制止暴力、維護公共安全，他也說，已經正式提出告訴，控告沈伯洋涉嫌教唆傷害；並同步對矢板明夫、台獨大旗隊李文賓等相關人員提告，針對其推擠、限制人身行動等行為，追究傷害、妨害自由與強制等法律責任。

石平昨日對此回應，民主社會中，要求討論是可以的，但是這位先生（游智彬）要求討論的方式不對，沒有經過主持人允許，在當事人也完全不知情的情況下舉著牌子衝到面前說要討論，本身不是要討論問題的樣子。他也說，這位先生的處理方式顯然不是討論問題的方式，他還舉著「漢奸」手板罵人，「討論前就先把我界定為漢奸，我怎麼跟你討論，那不是民主方式，也不是討論問題的方式」。

沈伯洋在游智彬被架離後，繼續發言時馬上表示：「很明顯的，就剛剛我們講的，從以前一直到現在的這種洗腦機制，為什麼會如此的有效果，剛剛我們就可以看到一個非常完美的範本。」

