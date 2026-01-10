代理孕母法制化爭議 吳欣岱憂恐污名化無法生育女性

民眾黨立委陳昭姿（左）、民眾黨前主席柯文哲（右）。（資料照）

立法院昨排審人工生殖法修正草案，民眾黨立委陳昭姿全力爭取代理孕母法制化，引爆激烈攻防。對此，台灣基進參選人吳欣岱表示，「我覺得柯文哲、陳昭姿刻意忽略了一個最重要的觀念，那就是：生出有自己血緣的孩子並不是基本人權，沒有人欠你的」。

吳欣岱今發文提及，換個角度講，生不出有自己有血緣的孩子，更不代表一個女人是「有缺陷」或是「不完整」。

柯文哲自己是醫生，陳昭姿的先生也是醫生，請你們去念近期的醫學研究。有非常多的研究都指出，血緣並不是親子連結的必要條件。親子之間的愛和依附，是靠著相處的時間長短和品質而定。從孩子的雙眼看著你時，腦內的催產素就會開始分泌、增加，讓你和孩子產生連結、產生愛。

愛一個孩子根本不需要他有你的DNA，需要的是你為他付出、陪伴他成長。不斷地強調自己的「畢生心願」是代理孕母，只顯得自己對血緣的執著異常頑固，其他女人的身體只是你達成願望的工具。

更糟糕的是，如果你們不斷宣傳「沒有生育能力的女性是殘缺、需要幫助」的這個敘事，其實也是變相地物化女性。假借替他們發聲之名，讓許多生理上不能生育的人被公開污名化、貼標籤。

「你認為你是在幫他們，其實你是在害他們」吳欣岱坦言，看到柯文哲的文章下有一位民眾黨女黨員留言，談到他自己也有2個女兒，他反對代理孕母法案。那是因為他站在為2個女兒著想的出發點，覺得這個法案表面上看起來幫不能生育的女性「解套」，最終卻是在傷害整體女性權益。而同一篇留言區，另一位男性支持者卻說，他的太太因為生產而過世，他絕對支持代理孕母。

正常的人遇到這種事，應該會理解生產有多危險、女性身體承擔了多少代價，因此在代理孕母議題上更加謹慎，要求更嚴格的保護與限制。結果他得到的結論居然是「所以我要支持讓別的女人替我冒這個風險」，所以死的不是你在乎的女人就好嗎？

最後，我也想談談「血緣論」在政治上的風險。中國對台灣的統戰宣傳，有一個很重要的戰術，那就是強調我們在血緣上的相近。而放眼全世界，幾乎沒有國家會去用血緣定義國族、定義政治共同體。我們可以說，「血緣論」這個概念其實是非常中國、非常威權的思想。把人當成血統的延伸，而非自由意志的個體。

吳欣岱最後說，所以我真的很意外，陳昭姿過去立場偏綠，卻如此執著血緣。把「想要一個和自己同DNA的孩子」包裝成女性解放，只是拿女性的身體，替父權思想和血統崇拜找一個漂亮的說法而已。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「用領養代替購買，用收養代替代孕」、「代理孕母生出來的小孩，萬一有缺陷，那誰負責呢」、「認同！不要抓著血緣論不放！根本父權與威權教育的基本教義！而且法案會促成人體的對價關係與商業行為，根本人權大倒退！這是倫理議題不是什麼你情我願」。

