陳佩琪臉書自PO「犯罪嫌疑重大證據」 ATM狂提領畫面曝

陳佩琪曬出自己存摺，可見多筆2萬、3萬的提款紀錄，她表示，這就是檢察官說的「犯罪嫌疑重大的證據」。（取自陳佩琪臉書）

前台北市長柯文哲妻子陳佩琪今日在臉書抱怨指，網軍都說她聽到ATM的聲音就高興，她質疑，難道站在ATM前就是犯罪嫌疑重大？她更曬出自己存摺，可見多筆2萬、3萬的提款紀錄。陳佩琪表示，這就是檢察官說的「犯罪嫌疑重大的證據」。

陳佩琪今日在臉書PO文表示，柯文哲回家後，電子腳鐐的充電線常常把她絆倒，這幾個月常常摔得小腿瘀青一片。昨天柯文哲突然告訴她要去派出所，陳佩琪嚇了一跳，以為他又要被抓回去關了，後來才知道是冬天柯文哲皮膚會過敏發炎，指紋感應不到，要去改成人臉辨識。

陳佩琪還罕見提到兒子、女兒在日本、美國讀書的學雜費開銷，表示兒子念博士這三年，前兩年學雜費減半從26萬日圓減少到13萬日圓；女兒2022年剛入住宿舍時遭逢疫情，費用漲價，後來剛好遇到當地罷工事件落幕，女兒的博士薪水也從3000美金增加到3300美金。以上這些都在北檢報告過了。

陳佩琪說，去年是淒慘的一年，全家都過得很慘。她抱怨，網軍總說她要聽到ATM的聲音才高興，她質疑：「所以在台灣站ATM前就是犯罪嫌疑重大？」她痛批，一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把全家包括她媽媽的資產全部扣住，然後一樣樣在她面前攤開，要她解釋這是從哪裡來的，「請問大家，你皮包若留有幾千元，你會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎？」

陳佩琪文中還PO出多筆提款明細表示，今天不PO柯文哲照片了，就PO檢察官說的犯罪嫌疑重大的證據給大家看，可見照片中有多筆3萬、2萬元的提款紀錄。最後她也再次質疑：「站ATM前就是犯罪嫌疑重大？」

但也有網友質疑，根據她的照片，一個月就提了20萬元，但文中卻沒解釋這筆金額用途，留言表示：「所以每個月提二十幾萬是在幹嘛？這麼大筆總不會記不清楚吧」、「內心戲太多，要交代的交代出來就好」；也有網友指出存摺上的結餘一欄被陳佩琪截掉了，讓柯家金流再度引發好奇。

