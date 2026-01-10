拆解代理孕母爭議！稱民眾黨怕被罵推給衛福部 翁群翔轟「超不要臉」

民眾黨立委陳昭姿、民眾黨前主席柯文哲和民眾黨主席黃國昌。（資料照）

立法院排審人工生殖法修正草案，民眾黨立委陳昭姿全力爭取代理孕母法制化，引發爭議。影響力編輯室協會理事長翁群翔昨（9日）在社群平台發文表示，如果自己在衛福部工作，一定加班轟爛民眾黨。他詳細拆解相關草案後，怒轟民眾黨根本是要推商業化，但怕被罵只好把鍋丟回給衛福部，「超不要臉！」

翁群翔昨（9日）在社群媒體發文，針對民眾黨草案內容進行深度拆解，首先質疑法律邏輯與保障。他指出，草案第18條之9規定，代孕母所生子女直接「視為受術配偶之婚生子女」，跳過收養程序；此外，若委託方在胎兒出生前雙亡，胎兒「視為既已出生」以保障遺產繼承。但翁群翔批評，草案竟未強制要求委託方投保高額壽險，若發生變故，優先收養的代孕母將面臨極大的扶養負擔，配套嚴重不足。

在身體自主權方面，翁群翔指出民眾黨草案規定極為嚴苛。若孕期發現胎兒有遺傳疾病或畸形，代孕母竟不能自行決定流產，必須經由「雙方同意」。他引用國際標準對比，英國標準保障代孕母產後仍有親權轉移的最終同意權，美歐則保障孕婦有絕對墮胎自主權，即便違反合約，委託人也不能強迫。反觀民眾黨版草案，代孕母打從受孕開始就失去反悔權，胚胎權利全歸委託方。

針對商業化議題，翁群翔更是火力全開，直指民眾黨草案雖口稱「互助原則」，卻允許提供「主管機關規定的定額酬金」，實質上就是走向商業代孕。他憤怒表示，該政黨一方面想推動代孕，卻不願承擔社會溝通的責任，他痛批，根本就是要推商業化，但怕被罵只好把鍋丟回給衛福部，「超、不、要、臉！」

