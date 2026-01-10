為挺陳昭姿搬出 IPAC？粉專痛批：公共政策不是拿來情勒的

民眾黨立委陳昭姿。（資料照）

民眾黨立委陳昭姿推動人工生殖法納入代理孕母，也因未簽「2年條款」引起黨內部分人士不滿。傳出陳昭姿若離開立法院，我國好不容易才加入的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）恐將因此失去會員國資格，因主要在野黨國民黨沒有一位立委願意加入。對此，臉書粉專「聲量看政治」痛斥，「民眾黨的人，不要拿IPAC，情緒勒索別人」。

「聲量看政治」今發文並附上一張圖卡痛斥「民眾黨的人，不要拿IPAC，情緒勒索別人。IPAC不一定是某一個人的努力，但是全台灣女性的子宮卻可能因為某一個人的執念，變成商品。以下附上圖卡跟文案，叫做情緒勒索。公共政策不是拿來情勒的，全台灣一半人口的器官可能因此受到影響，全台灣的下一代變成商品。拿一個IPAC說這個人很有功勞，你們這樣對她？笑死，情勒個屁。」

「聲量看政治」直言，IPAC是台灣多少國會議員們的努力奔走下才能加入，而且是世界各國齊聚一堂討論對中政策。

「聲量看政治」指出，民眾黨根本沒有人想要好好討論中國政策，現在把陳昭姿加入當成對民進黨的施捨是怎樣？而且民眾黨這麼多人不加入，只有一個人願意加入，不就代表這整個黨是中共同路人嗎？再者，拿蕭美琴去演講的事情來講，是要多麼不要臉才這樣講？有多少外交人員們的努力才促成的事情，這些不要臉的政客講成是自己的功勞喔？

