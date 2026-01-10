為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鐵馬騎行430公里拚民進黨台南市長提名 陳亭妃：有信心贏得初選

    2026/01/10 10:50 記者楊金城／台南報導
    立委陳亭妃（前右三）鐵馬行第7天，今天（10日）上午9點從台南北門南鯤鯓代天府出發，南鯤鯓廟總幹事侯賢名（前右二）等董事會到場加油打氣。（記者楊金城攝）

    民進黨台南市長初選將在12日抽籤決定民調時間，選情緊繃，立委陳亭妃發動「妃妃鐵馬」第7天，今天（10日）上午9點從北門南鯤鯓代天府出發，騎行她的故鄉大北門區造勢，爭取選民支持，她說，人民就是她最有力的後盾，有信心贏得初選獲得下屆市長提名。

    陳亭妃以鐵馬騎行宣傳她的「行動政府」施政理念，她表示，過去6天她已騎行約430公理，鐵馬行是最貼近人民的方式，「行動政府」就是走進地方、解決問題，凝聚人民的力量。

    陳亭妃說，有人民當她的後盾，有信心贏得台南市長初選提名，面對接下來關鍵時刻，呼籲支持者在 1月12、13、14日晚上6點到10點守住電話，力挺陳亭妃守住台南的未來。

    陳亭妃的故鄉在將軍區，今天第7天鐵馬行，她以「大北門郡的女兒」帶隊繞行北門、將軍、七股，爭取民眾支持，明天（11日）進入台南市區，下午2點半到永華市政中心完成37區鐵馬行動最關鍵的一刻，立委王世堅將到場為陳亭妃加油打氣。

    立委陳亭妃（中右）和支持者熱情握手。（記者楊金城攝）

    立委陳亭妃（左一）發動「妃妃鐵馬」第7天，今天（10日）上午9點從北門南鯤鯓代天府出發，騎行她的故鄉大北門區造勢，爭取選民支持。（記者楊金城攝）

