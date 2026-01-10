陳其邁「交棒」邱議瑩？ 原來是......馬拉松趣味橋段

陳其邁穿著恐龍裝，「交棒」給邱議瑩（背對鏡頭）。（圖擷自邱議瑩臉書）

民進黨高雄市長初選將於下禮拜進行電話民調，參選人把握最後黃金週衝刺選情，今（10日）一早的高雄富邦馬拉松休閒趣味賽，市長陳其邁在趣味橋段穿著恐龍裝，「交棒」給邱議瑩，再度引發聯想。

民進黨高雄市長提名將在1月12日至1月17日之間進行電話民調，4位參選人把握最後階段進行車隊掃街、市場拜票，由於民調咬得很緊，究竟誰會出線，沒人有把握。

邱議瑩今天行程滿檔，一早出席高雄富邦馬拉松休閒趣味賽，市長陳其邁也親自到場為選手加油，現場氣氛熱烈。邱議瑩並在臉書貼出一張活動照片，穿著恐龍裝的陳其邁與，與她在趣味橋段中，完成「交棒」互動，邱議瑩強調「接棒拚！高雄贏！」這象徵高雄市政團隊的延續與接力。

陳其邁受訪時則說，馬上要進行初選民調，到目前為止，各參選人都能夠展現君子之爭，有非常好的風度，剩下兩天，希望參選人都能夠平常心，交由市民來做最後的決定。更重要的初選之後一定要團結，贏得大選。

今天上午10點起，邱議瑩將與立委黃捷、前立委陳柏惟合體，在前鎮、新興、苓雅區進行車掃，並同步開設直播與網友互動，爭取更多認同；今晚6點至8點，則在中正高中籃球場，舉辦造勢活動「團結高雄贏－音樂之夜」，預告有神秘嘉賓出席力挺。

邱議瑩表示，會全力拚到最後一刻，不畏寒冬持續車掃高雄，迎向出線。面對國民黨柯志恩，高雄需要一位最具團結力、爆發力與政策執行力的女性參選人，「我就是最適合的人選！」

黃捷指出，在最後關鍵這幾天，她幾乎是天天陪著邱議瑩拜票，跑遍高雄的各個行政區，希望努力爭取高雄市民的認同。她也呼籲下個禮拜的初選民調電話，大家都說「唯一支持邱議瑩！」

邱議瑩與高雄熊合影。（記者葛祐豪翻攝）

