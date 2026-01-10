民進黨高雄市長初選將民調 陳其邁：4立委迄今都展現君子之爭

高雄市長陳其邁表示，4位投入民進黨高雄市長初選的立委，迄今都有展現君子之爭及非常好的風度。（記者黃良傑攝）

高雄市長陳其邁今（10）日參加「2026高雄富邦馬拉松-恐龍競速爭霸賽」接受媒體聯訪時表示，4位投入民進黨高雄市長初選的立委，迄今都有展現君子之爭及非常好的風度，也希望初選民調後也能團結一致贏得大選，尤其高雄的發展從來都不是順風順水，常碰到非常多的困難，未來高雄的城市轉型是一場沒有退路的競爭。

陳其邁表示，馬上要進行初選民調，到目前為止，所有的民調初選的參選人，都能展現君子之爭，有非常好的風度，剩下2天的時間，「我也希望說參選人大家都能夠平常心，交由市民來做最後的決定。」

他強調，高雄正處於城市跟產業轉型的關鍵期，「高雄的城市轉型是一場沒有退路的競爭，如果我們沒有持續往前，就一定會落後」，畢竟高雄的發展從來都不是順風順水，都是碰到非常多的困難，尤其在產業的轉型，如何克服逆境。

陳其邁說，高雄市長必須具有非常大的魄力，能夠在各項關鍵轉型的時刻都能夠帶領高雄，這是市民共同的期待，高雄市長不好做，尤其必須有很強的抗壓力，更重要的也必須對於民主的理念都能夠這樣一路走來，非常的堅持民進黨對於人權理念跟改革的理想。

他期待4位參選市長初選的立委盡力，能夠維持好的風度，給予彼此的祝福，更重要的是要在初選後一定要團結，「高雄我們一定不能輸！一定要在我們初選之後，大家能夠團結一致贏得大選」。

高雄市長陳其邁表示，希望初選民調後也能團結一致贏得大選。（記者黃良傑攝）

