為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨高雄市長初選將民調 陳其邁：4立委迄今都展現君子之爭

    2026/01/10 10:25 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市長陳其邁表示，4位投入民進黨高雄市長初選的立委，迄今都有展現君子之爭及非常好的風度。（記者黃良傑攝）

    高雄市長陳其邁表示，4位投入民進黨高雄市長初選的立委，迄今都有展現君子之爭及非常好的風度。（記者黃良傑攝）

    高雄市長陳其邁今（10）日參加「2026高雄富邦馬拉松-恐龍競速爭霸賽」接受媒體聯訪時表示，4位投入民進黨高雄市長初選的立委，迄今都有展現君子之爭及非常好的風度，也希望初選民調後也能團結一致贏得大選，尤其高雄的發展從來都不是順風順水，常碰到非常多的困難，未來高雄的城市轉型是一場沒有退路的競爭。

    陳其邁表示，馬上要進行初選民調，到目前為止，所有的民調初選的參選人，都能展現君子之爭，有非常好的風度，剩下2天的時間，「我也希望說參選人大家都能夠平常心，交由市民來做最後的決定。」

    他強調，高雄正處於城市跟產業轉型的關鍵期，「高雄的城市轉型是一場沒有退路的競爭，如果我們沒有持續往前，就一定會落後」，畢竟高雄的發展從來都不是順風順水，都是碰到非常多的困難，尤其在產業的轉型，如何克服逆境。

    陳其邁說，高雄市長必須具有非常大的魄力，能夠在各項關鍵轉型的時刻都能夠帶領高雄，這是市民共同的期待，高雄市長不好做，尤其必須有很強的抗壓力，更重要的也必須對於民主的理念都能夠這樣一路走來，非常的堅持民進黨對於人權理念跟改革的理想。

    他期待4位參選市長初選的立委盡力，能夠維持好的風度，給予彼此的祝福，更重要的是要在初選後一定要團結，「高雄我們一定不能輸！一定要在我們初選之後，大家能夠團結一致贏得大選」。

    高雄市長陳其邁表示，希望初選民調後也能團結一致贏得大選。（記者黃良傑攝）

    高雄市長陳其邁表示，希望初選民調後也能團結一致贏得大選。（記者黃良傑攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播