    首頁 > 政治

    製造仇恨目的拉下民進黨 錢康明：竹市藍白合取得執政再勾結分配牟利

    2026/01/10 10:33 記者洪美秀／新竹報導
    批藍白製造仇恨目的拉下民進黨，錢康明感嘆新竹市的藍白合是先取得執政再勾結分配牟利。（記者洪美秀翻攝）

    近期民眾黨前主席柯文哲復出到各縣市輔選及民眾黨立法院2年條款誰該離開引發政壇議論，新竹市前文化局長錢康明在市長高虹安任內被離職後，常對竹市政提出建言，他今天提到，誰在乎陳昭姿離不離職？誰在乎高虹安會不會關？他是不在乎的。但在乎台灣被政治人物操弄，在乎台灣還有沒有是非。感嘆藍白刻意製造仇恨，目的是要拉下民進黨，並舉竹市為例，藍白先不擇手段合作取得執政後，再勾結分配牟利。

    錢康明說，民眾黨從談理想出發，高喊口號吸收支持者。但遇到了錢就崩潰瓦解，遭人唾棄。他曾在2022年選舉時在台中某公司會議室第一次聽柯文哲講話，當時就覺得柯很有狀況，但想想是他多慮了，因為本性難移。在民眾黨他看見物以類聚，只要不是同類的都離開了，恨鐵不成鋼不足以形容離開者的心境，民眾黨是塊假之又假的鐵，不用期待它會成鋼。

    他說，民眾黨在立法院發生的奇聞怪事，民眾黨執政的新竹市會沒有嗎？一樣是由沒骨氣的國民黨配合演出，藍白合的最高目標是先不擇手段取得執政，然後再勾結分配牟利，部分市民的目標也是先拉下民進黨，暫且先不管藍白做的荒謬事，藍白深信在竹市的民進黨必敗，藍白深信高虹安在竹市一定會連任。

    部分藍議員對市政的監督幾近放棄，少數想好好監督的藍議員孤掌難鳴，因為要選舉，棒球場會繼續挖，石塊會繼續堆置做展示，林智堅會繼續被黑化，高虹安會繼續被神化。市民也會被藍白從網路影響中繼續因仇恨對立做出選擇。

