    首頁 > 政治

    總預算未付委、國防預算再遭封殺 黃暐瀚嘆：必須排案才能審案

    2026/01/10 14:23 即時新聞／綜合報導
    藍白立委昨天在立法院再度聯手封殺1.25兆防衛韌性特別條例草案，中央總預算則繼續擱置，在台灣拿著國家安全與人民福祉為標的物、大搞「焦土政策」。（資料照）

    立法院在野黨團持續杯葛預算案，不僅數次封殺國防特別預算條例外，今年度的中央政府總預算案迄今亦尚未付委審查。資深媒體人黃暐瀚今再度發文強調「必須排案，才能審案」，他以去年政院雖規劃撥補台電1千億但最終能被立院刪除為例，強調「程序委員會同意排案」絕對不等於「放行」，在啟動修法程序後還有許多關卡，並直言「厚植國防不是為了讓那個黨可以繼續執政，而是要保障你我生命財產的安全與自由呼吸的權利」。

    黃暐瀚在臉書以「必須排案，才能審案」為題發文指出，去年4月美國提出對等關稅後，行政院立即規劃「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」應對，預計使用預算4100億元，其中包含國土安全韌性1500億、經濟產業支持930億、社會支持1670億（含撥補台電一千億）。

    後來立院藍白不同意撥補台電，這一千億直接被砍，另外增加2350億元（普發一萬），最後三讀通過的版本，變成5450億（國土安全韌性1500億、經濟產業支持930億、社會支持670億，但撥補台電刪除、普發一萬2350億）。

    黃暐瀚強調，政院希望撥補台電，有通過嗎？沒有，為什麼沒有？因為立院不同意。這麼簡單清楚的事實，足以說明「程序委員會同意排案」絕對不等於「放行」，啟動修法程序後，還有院會「一讀」、「付委」、「審查」、「二讀」、「三讀」的流程，可以層層把關。即使條例過了（法律案），政院也還不能「直接用錢」，得依據法源（母法）編列預算，再把預算案送到立院，照一樣的程序，排案、審理、三讀通過後，才能真的支用。

    黃暐瀚直言，民主政治，政黨輪替，都屬正常，說不定2028就要換黨執政，但你我依舊要繼續活在台澎金馬這塊土地上，厚植國防不是為了讓那個黨可以繼續執政，而是要保障你我生命財產的安全與自由呼吸的權利。

    黃暐瀚表示，他支持軍購，他不支持「貪污、綠油油、中飽私囊」，有人會說軍購可能有人會貪污？所以更需要在野黨立委們「負起責任、認真監督、嚴格審案、為民把關」，不是嗎？他在文末也感嘆「期待台灣更好，讓我們一起加油吧！」

