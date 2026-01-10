柯文哲稱陳昭姿未簽2年條款 張育萌諷黃國昌：親口承認開後門

陳昭姿因為未簽「2年條款」遭同黨內立委批評，張育萌質疑，柯文哲在選前親口承諾「不分區立委當兩年就交接」，結果現在黃國昌開始極限護航，他質疑如果是靠「去跟前主席私下談」這還叫什麼制度？（資料照）

民眾黨立委陳昭姿因為未簽「2年條款」，待「人工生殖法」修法完成後才會辭職，引發黨內立委不滿。台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評，柯文哲在選前親口承諾「不分區立委當兩年就交接」，結果現在黃國昌開始極限護航，他質疑如果是靠「去跟前主席私下談」這還叫什麼制度？並指同黨立委林國成、麥玉珍也紛紛跳腳，他也諷刺黃國昌，最愛講「制度不能踐踏」的人，現在親口承認「制度一開始就是為了陳昭姿開後門」。

張育萌在臉書發文指出，民眾黨為了陳昭姿，已經走到全黨護一人、把制度破壞殆盡。最荒謬的是，黃國昌竟然脫口承認，「我本來就知道陳昭姿沒簽兩年條款」——這句話等於親自把民眾黨的遮羞布，當場扯掉。

張育萌質疑，選前，柯文哲親口承諾「不分區立委當兩年就交接」。結果現在兩年期限快到，黃國昌開始極限護航，說什麼「陳昭姿的部分，還要她去和柯文哲討論」。請問一下，制度如果是靠「去跟前主席私下談」，這還叫什麼制度啦？

張育萌批評，陳昭姿大言不慚放話，「代理孕母通過，我就會離職」。接著，藍白就立刻趕火車，昨天審《人工生殖法》，陳昭姿和陳菁徽硬塞9條條文，就要把「代理孕母」一次推過。問題是，民眾黨自己兩年條款快到，到底關全國法案什麼事？為什麼要為了配合陳昭姿一個人去留，光速審查代理孕母合法化？

張育萌也砲轟，最扯的是，陳昭姿直接當場大喊「我沒簽兩年條款！」前天，同黨立委林國成直接在政論節目砲轟，「考試及格的被要求下來，考試不及格的繼續讀，這是什麼邏輯？」

張育萌也諷刺，完全看得出來，林國成承受你我無法想像的壓力——因為才隔兩天，記者再問林國成，他就改口說：「只有一句話，服從。」、「哇，這句話我只有在新兵訓練中心聽過，林國成是在當兵嗎？林國成委員，如果你被威脅，就眨兩下眼睛。」

張育萌提到，麥玉珍也直接爆炸。隔空反問陳昭姿：「如果留下來就一定會過，那過去沒完成的法案，是不是只要拉長任期就會自動通過？」對此張育萌直言真的超好笑，第一次覺得，麥玉珍根本人間清醒。照這個邏輯，當初民眾黨推國會擴權、癱瘓大法官，現在通通被判違憲。那民眾黨是不是乾脆8席都留下來，因為想推的法案，等於都還沒通過？

針對民眾黨已經內爆，昨日記者也追問：「黨內如何處置，現任立委對兩年條款有歧見？」結果黃國昌直接睜眼說瞎話，反問記者「有什麼歧見？」「我不認為有什麼歧見」。他還鬼扯說，去年民眾黨代表大會，從來不是決議「維持兩年條款」，而是「維持兩年條款，除非柯文哲另有指示。」

張育萌對此諷刺「哇，我的老天爺呀，這不是文字遊戲，什麼才是文字遊戲？」翻成白話文不就是：「唯一制度就是柯文哲說了算」。不過記者沒有放過黃國昌，補刀問說「要怎麼說服支持者，民眾黨是有制度的政黨？」黃國昌直接自爆，其實兩年條款設但書，就是因為「我早就知道柯文哲有答應陳昭姿」。

張育萌質疑黃國昌，一個整天咆哮，最愛講「制度不能踐踏」的人，現在親口承認「制度一開始就是為了陳昭姿開後門」。這樣公然政治做交易、密室協商，搞得好像那些乖乖簽兩年條款的立委，自己太老實，不知道要跟前主席「私下談」。

張育萌提到，柯文哲昨日親自帶陳昭姿，去見韓國瑜。黃國昌還理直氣壯說，「陳昭姿最多就當到2028年，2028一定要換人。」對此張育萌也酸，「這不是廢話嗎。這已經超過我的想像了。我原本真的沒想過，踐踏完兩年條款，接下來還可以思考要連任」。他也為此在文末諷刺「民眾黨真的什麼沒有。制度匱乏，想像力最豐富」。

