藍擬放行部分新興計畫預算 卓榮泰批：挑三揀四

行政院長卓榮泰（中）今天出席運動部第17屆「運動推手獎」表揚典禮時受訪表示，破碎性的把預算拿出來挑三揀四，絕不是一個正常國家國會審查預算應該有的態度。（行政院提供）

傳國民黨立院黨團擬將重大民生新興資本支出及新增計畫先付委審查。對此，行政院長卓榮泰今（9）日表示，國防預算、生育補助、對各縣市地方政府的軌道建設，哪一項不重要？破碎性的把預算拿出來挑三揀四，絕不是一個正常國家國會審查預算應該有的態度，誠懇希望國會能夠理性面對中央政府總預算。

卓榮泰今天出席運動部第17屆運動推手獎表揚典禮時受訪表示，昨天他在院會說過，預算能夠順利地審查，「讓我們多照顧一個人，我們都願意，多做一哩路，我們也願意；同樣的，少照顧一個人、少做一項工程或是一項政策，我們都很遺憾」。

卓榮泰指出，難道國防預算752億元不重要嗎？外交預算110億元不重要嗎？還有治水的預算147億元，當然大家覺得重要；運動部38.8億元的預算，也是全國年輕人最希望的；此外，還有中央對地方的補助637億，還有第一、第二預備金加上災損金170億元，這些都是跟人民的生活、安全息息相關。

卓榮泰說，生育補助、對各縣市地方政府的軌道建設，哪一項不重要？只有TPASS、只有治水重要嗎？政府的預算3兆350億元，是整體施政的一個計畫、想法跟藍圖，「這樣破碎性的、把預算拿出來挑三揀四的，絕對不是一個正常國家國會審查預算應該有的態度」。

卓榮泰說，他還是誠懇地希望國會能夠理性地、審慎地來面對這個中央政府總預算。只要經過合理的審查，在過程當中我們都願意做充分、而且必要、完整的說明，「再次拜託國會」。

