    首頁 > 政治

    館長喊斬首總統被起訴 梁文傑說話了

    2026/01/09 21:31 記者鍾麗華／台北報導
    網紅「館長」陳之漢。（資料照）

    網紅「館長」陳之漢去年10月5日直播時，除發表暗示支持武力犯台言論，還脫口說出：「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，新北地檢署今依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌起訴陳之漢。對此，陸委會副主委梁文傑表示，每個人都要為自己的行為負責。館長說的每一句話，收入的每一分錢，都要受到公正的檢視。

    根據起訴書，陳之漢在影音頻道YouTube直播，先發表「咱們就武統，27年就甭選了」等暗示支持武力犯台，又說「把賴清德的狗頭斬下來」等。

    檢方說，陳之漢針對新聞報導「中共演練對台斬首行動」，將軍事術語「斬首行動」惡意衍生成砍下總統首級的具體犯罪行為，顯已偏離一般社會大眾認知範圍，逾越社會相當性。陳之漢雖稱只是在回應網友及新聞，但斬首行動與斬下總統頭顱顯然不同，且使用「狗頭」極具貶意用詞，恐嚇犯意甚明。

    檢方表示，陳之漢明知言論有一定渲染力，國家元首雖受國安特勤保護，但任何人聽到要加害生命內容，勢必畏懼不安，且總統所到之處常人潮聚集，這訊息可能造成公眾恐慌，這些言論被多名民眾檢舉，已構成恐嚇公安，非言論自由保護範疇。

