才喊推營養午餐免費盧秀燕今要中央出錢 挨批「自己請客中央買單」

台中市長盧秀燕昨（8日）突襲式宣佈下學年起公立國中小學午餐免費，今日卻稱每個總統在競選時都說孩子國家養，現在卻變地方在養，要求中央補助縣市營養午餐預算；台中多位議員質疑她「自己請客中央買單」，只顧收割政策紅利，自曝倉促無配套下跟進午餐免費政策；更斥新財劃法下台中年增295億，財源無虞，有錢辦購物節等節慶活動，該照顧孩子的時候，卻只會假哭窮斤斤計較。

台中市多年來不少議員不分黨派在議會爭取營養午餐免費未果，盧秀燕昨突宣佈公私立國中小學營養午餐免費，今反指，全國22個縣市近半數要提供免費營養午餐，每個總統在競選時都會提到「孩子國家養」，現在卻是地方政府在養，中央一年有近3兆預算，國家應統一編列預算，以齊一的標準照顧全國的孩子。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，盧秀燕宣布午餐免費隔天就向中央哭窮，「自己請客卻要中央買單」，她聲稱「財政困難、排除萬難」完全是假議題，新版財劃法下台中市每年可多出近295億預算，連財政狀治遠不如台中的彰化、南投，都能獨力負擔免費午餐多年，盧秀燕還在裝傻哭窮，只想收割政策紅利。

市議員陳淑華也說，盧秀燕跟中央要錢的舉動正好證明她的免費政策只是看風向、怕輸蔣萬安下「硬跟」，結果完全沒配套；但台中財政實況是，她任內大賣千億土地，新財劃法又能年增295億，錢不拿來辦免費營養午餐，又想卸責中央，中央推0到6歲國家養政策補助育兒津貼等均是事實，促她別再模糊焦點。

市議員江肇國也批評，中央擴大育兒津貼、育嬰留職停薪等，落實國家養政策，多年來盧秀燕大把預算拿去辦購物節、「各種莫名其妙的節慶活動」，真正該照顧孩子的時候，卻開始斤斤計較，甚至又推「中央處理器」，「這種格局還想選什麼總統」。

