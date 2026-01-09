突發文聲援黃呂錦茹! 應曉薇點名鍾小平 「三進三出小瓶子」別搞鬼

國民黨台北市議員應曉薇。（資料照）

國民黨籍台北市議員應曉薇今（9日）晚間發文，替前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹請命，希望解除黃呂的電子監控。她並直指同黨議員鍾小平「三進三出小瓶子」在傷害、欺負黃呂。鍾小平表示，對此不予回應。

黃呂錦茹去年陷入台北市罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的幽靈連署案，認罪換取免羈押，1千萬元交保外，並要配戴電子監控；黃呂前天出庭主張，兩腳不平衡造成髖骨疼痛發炎，必須移除設備以便做MRI核磁共振檢查，請求改以個案手機每日自拍照片上傳方式報到；北院將於近日裁定。

身陷京華城案的應曉薇今發文聲援黃呂指出，她也戴著監控器，許多精密健康檢查都不能進行；但她要幫黃呂請命，黃呂不是認罪，而是顧全大局，只不過是依照中央指示做該做的事，送來的連署書她怎麼有空辨識真偽？

她並提到，當年罷免林昶佐的時候，連署人中竟有1083人在連署前就已死亡，大家都很清楚這是誰幹的？三進三出國民黨小瓶子（指國民黨籍北市議員鍾小平），你們辦了嗎？國民黨同黨同志都很清楚，誰在搞鬼，誰在欺負黃呂。

應曉薇說，黃呂愛黨如同生命，躲在背後傷害黃呂的三進三出黨員請自我反省，太可恥了，她也懇求法官解除黃呂的電子監控。

此外，應曉薇也貼出今下午照片，直呼鍾小平「官威太大」，別人參加公祭都規矩停車，只有住木柵的鍾小平違規停車又擋住專車、險象重生，是個好民代嗎？

她嗆鍾小平，專長就是對他人偷拍、偷錄影、按鈴申告，她要回敬鍾小平，請交通大隊依法開罰鍾小平；她並撂下狠話：「你再欺負黃呂主委試試看，全黨唾棄你。」

國民黨台北市議員鍾小平。（資料照）

