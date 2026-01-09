藍營花蓮縣長選舉提名爭議出現轉圜？何啟聖允速轉入黨籍、期待結局圓滿

表態爭取國民黨提名參選花蓮縣長的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖（左）今晚指出，傍晚已與花蓮縣黨部主委盧新榮電話聯繫，表明有意爭取提名，並決定在最短時間內完成黨籍轉入花蓮縣黨部的程序，縣黨部將再召開委員會議，討論是否將他納入民調初選。（資料照）

國民黨花蓮縣黨部昨日決議花蓮縣長選舉提名人選採全民調決定，且只納入吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝等2位可能人選，引起表態爭取提名的「孫文學校」總校長辦公室主任何啟聖不滿，今日上午跑到中央黨部申訴，但今晚何啟聖向媒體指出，傍晚他已與花蓮縣黨部主委盧新榮電話聯繫，表明有意爭取提名意願，並決定在最短時間內完成黨籍轉入花蓮縣黨部的程序，花蓮縣黨部也將再行召開委員會議，討論是否將他納入民調初選，他期待結局圓滿。

何啟聖表示，先前花蓮縣黨部把他排除於初選民調之外，所援引的理由是「黨籍、戶籍未設於花蓮」，他告訴盧新榮，依黨章及相關提名辦法，並未規定參與初選者須於「10個月前」完成黨籍或戶籍遷入，但基於尊重地方黨部作業需求，並展現善意與誠意，他願於下週上班日即刻辦理黨籍移轉手續。

此外，有關民調時程的安排，何啟聖指出，考量花蓮選情相對單純，且民主初選需要充分時間讓參選人宣揚理念，他建議可參考國民黨主席選舉的經驗，在完成初選登記作業後約2個月進行民調。

他強調，衷心期盼花蓮縣黨部能以制度為本、以團結為念，讓本次初選成為凝聚共識、重建信任的起點。

