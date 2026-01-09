為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營花蓮縣長選舉提名爭議出現轉圜？何啟聖允速轉入黨籍、期待結局圓滿

    2026/01/09 20:57 記者施曉光／台北報導
    表態爭取國民黨提名參選花蓮縣長的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖（左）今晚指出，傍晚已與花蓮縣黨部主委盧新榮電話聯繫，表明有意爭取提名，並決定在最短時間內完成黨籍轉入花蓮縣黨部的程序，縣黨部將再召開委員會議，討論是否將他納入民調初選。（資料照）

    表態爭取國民黨提名參選花蓮縣長的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖（左）今晚指出，傍晚已與花蓮縣黨部主委盧新榮電話聯繫，表明有意爭取提名，並決定在最短時間內完成黨籍轉入花蓮縣黨部的程序，縣黨部將再召開委員會議，討論是否將他納入民調初選。（資料照）

    國民黨花蓮縣黨部昨日決議花蓮縣長選舉提名人選採全民調決定，且只納入吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝等2位可能人選，引起表態爭取提名的「孫文學校」總校長辦公室主任何啟聖不滿，今日上午跑到中央黨部申訴，但今晚何啟聖向媒體指出，傍晚他已與花蓮縣黨部主委盧新榮電話聯繫，表明有意爭取提名意願，並決定在最短時間內完成黨籍轉入花蓮縣黨部的程序，花蓮縣黨部也將再行召開委員會議，討論是否將他納入民調初選，他期待結局圓滿。

    何啟聖表示，先前花蓮縣黨部把他排除於初選民調之外，所援引的理由是「黨籍、戶籍未設於花蓮」，他告訴盧新榮，依黨章及相關提名辦法，並未規定參與初選者須於「10個月前」完成黨籍或戶籍遷入，但基於尊重地方黨部作業需求，並展現善意與誠意，他願於下週上班日即刻辦理黨籍移轉手續。

    此外，有關民調時程的安排，何啟聖指出，考量花蓮選情相對單純，且民主初選需要充分時間讓參選人宣揚理念，他建議可參考國民黨主席選舉的經驗，在完成初選登記作業後約2個月進行民調。

    他強調，衷心期盼花蓮縣黨部能以制度為本、以團結為念，讓本次初選成為凝聚共識、重建信任的起點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播