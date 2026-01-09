牙醫界劉寶傑上陣！温世政對決南投許淑華 選戰策略曝光

擁有植牙專業的牙醫温世政是草屯人，綠營鎖定參選南投縣長。（圖擷自世樺牙科網頁）

民進黨2026百里侯戰將陸續就位，下週擬徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長。温世政強調，國民黨籍縣長許淑華是他尊敬的對手，自己將以政策比較取代抹黑攻擊，透過專業改善南投人口老化與青年流失問題；至於被認為神似知名主持人劉寶傑，温幽默笑稱，「應該叫我『牙醫界金城武』！」

温世政近日接受《民視》訪問時介紹，他現年53歲，幼稚園在中興新村，畢業於草屯炎峰國小、草屯國中，隨後就讀台中一中、台大醫學院，並遠赴美國密西根大學及英國牛津大學進修。

温世政憶及，當年學成返鄉服役時正逢921大地震，他身為受災戶，在完成一年救災任務後，因家鄉缺乏發展機會而被迫北漂到新北市發展。在新北市執業25年期間，他不僅創立具規模的牙醫診所，更擔任新北市牙醫師公會理事長，此次受民進黨主席賴清德徵詢，決定把握機會回家鄉服務。

面對許淑華堅強的地方實力，温世政表示，他非常尊敬許淑華，許多施政做得很好，例如醫療與65歲以上長者健保免費等政策都相當好。不過，南投似乎有一些瓶頸，需要更多人才來幫忙。

温世政不諱言，南投是老化最嚴重的城市，老人最多、年輕人一直往外流，他希望針對這些問題，提出專業意見來幫助南投。這次不是用攻擊抹黑，而是單純政策上的互相比較，讓南投縣民做選擇，「事實上，我反而非常認同許縣長目前的施政。」

被問及選戰團隊的募集進度，温世政說，自上週答應參選以來，現在很積極找人、公開徵求志工，因為自己是完全的「政治素人」，就是一股對家鄉的熱愛，想要回來為家鄉做點事。

對於外界認為容貌神似劉寶傑，温世政聞言後笑稱，「有幾分像，應該叫我『牙醫界的金城武』」，自己高攀劉寶傑，因為劉的政治理念、想法及口才都是他模仿對象，也很常觀看其節目。温還開玩笑說，自己應該比劉寶傑好看一點點。

