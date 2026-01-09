為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    財力升為一級縣市非懲罰 竹市議員轟高虹安拿走中央170億卻治理失能

    2026/01/09 20:44 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市財力升為第一級縣市非懲罰竹市，市議員施乃如轟市長高虹安拿走中央170億、卻治理失能不做事，才是懲罰市民。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市財力升為第一級縣市非懲罰竹市，市議員施乃如轟市長高虹安拿走中央170億、卻治理失能不做事，才是懲罰市民。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市今年在縣市財力分級表被列為第一級，財力與台北市、新竹縣和台東縣並列第一級，新竹市府官員稱把竹市財力列為第一級，恐讓中央收回對竹市的補助，是懲罰努力工作的人。對此，民進黨竹市議員兼民進黨竹市黨部主委施乃如指中央的財政分級制度行之有年，是依既定公式與修正後的《財政收支劃分法》進行計算，竹市因財力指標上升被列為第一級，非臨時起意，更不是設計來「懲罰新竹」，竹市從中央拿到比去年多170億的統籌分配款，財力大幅提升，是最受惠的縣市，但高虹安市府治理失能，很多建設補助被中央收回，該被檢討的是高虹安行政失能的市府。

    市府民政處長施淑婷今天在臉書發文稱中央把竹市評為財力「第一級」縣市是個陷阱，因為可能原本要給竹市的70億補助款的預算，可能被收回，是民進黨懲罰竹市努力工作的人。

    施乃如駁斥此說法稱，中央的財力分級制度行之有年，是依既定公式與修正後的《財政收支劃分法》計算，竹市今年歲入創新高，總預算來到467億元，比去年多出170億歲入，是財劃法修正後從中央拿到統籌分配款最多的縣市，市府不斷對市民宣傳「零負債」，顯示竹市的財政歲入大幅提升，不存在被中央「卡死」的問題。

    施乃如說，真正讓人心痛的，是這幾年竹市原已爭取到的中央建設補助，一筆一筆被市府自己弄丟，甚至遭依法追回。她舉國際展演中心為例，原本核定約1.7億的中央補助，因工程推進沒進度，遭中央收回。這不是財政分級或公式計算的結果，是市府治理與執行效率差。竹市具備完成更多建設的條件，卻因高虹安的政策搖擺、決策混亂與行政失能，讓已到手的建設資源白白流失。竹市滿意度年年墊底，除高虹安長期將責任外推的治理風格，到施淑婷一級主管對基本財政結構與補助制度理解不足，卻操弄中央與地方的對立情緒、誤導市民，把治理失能包裝成政治迫害，不思檢討，才是拖累市政、讓市民失望的原因。

    新竹市財力升為第一級縣市非懲罰竹市，市議員施乃如轟高虹安拿走中央170億、卻治理失能不做事，才是懲罰市民。（擷取自施乃如臉書）

    新竹市財力升為第一級縣市非懲罰竹市，市議員施乃如轟高虹安拿走中央170億、卻治理失能不做事，才是懲罰市民。（擷取自施乃如臉書）

    熱門推播