    政院核定公地放領地價計算標準 內政部：配合修法簡化行政流程

    2026/01/09 20:27 記者李文馨／台北報導
    總統賴清德（中）去年11月到彰化濁水溪北岸了解公地放領情況。（資料照）

    總統賴清德去年宣布重啟公地放領政策，財政部初步盤點，全國約有近2000公頃土地、4440多名農民可能符合資格。內政部說，行政院今天核定放領地價計算方式，將依行政院指示修正相關放領規定，簡化申請流程，協助農民更順利取得長年承租耕作的土地。

    行政院重啟國有平地耕地與邊際養殖用地放領政策，內政部去年11月召開首次公地放領審議會，通過宜蘭縣大南澳地區326筆、共64公頃國有土地可以辦理放領。宜蘭縣政府將於下週一（12日）舉辦說明會，向民眾說明申請方式，並在當地設立服務據點，協助農民提出申請。

    對於放領價格，內政部說明，目前國有耕地放領的價格，是以民國79年的公告土地現值為基準，再依30年來的物價變動情形做合理調整，避免因時間久遠造成農民負擔過重。

    經行政院核定的放領地價計算方式為：民國79年公告土地現值x（公告放領前一個月消費者物價指數/79年當年度消費者物價指數）。

    內政部說，這次放領對象包括國有平地耕地及邊際養殖用地，須符合在民國65年9月24日前就已與政府合法簽訂租約，且一路承租至今的條件，且不得違反相關放領辦法規定。經財政部初步盤點，全國約有近2000公頃土地、4440多位農民可能符合資格，目前正進一步清查土地租約情形。

    為加快放領作業進度，內政部去年11月24日函請各直轄市及縣市政府盡速成立「公地放領工作小組」。目前宜蘭、臺東、彰化及屏東等4個縣市均已成立，其他尚未設立的縣市，內政部將持續督促成立；同時，內政部也將依行政院指示修正相關放領規定，簡化申請流程，協助農民更順利取得長年承租耕作的土地。

