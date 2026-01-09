賴清德三顧茅廬！温世政將披綠袍選南投縣長 深藍父母轉念力挺

新北市牙醫師公會理事長温世政。（擷取自新北市牙醫師公會網站）

民進黨布局2026南投縣長選舉，下週擬徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選，挑戰尋求連任的國民黨籍南投縣長許淑華。温世政證實，兼任民進黨主席的總統賴清德半年來「三顧茅廬」多次徵詢，雖深藍父母一度憂心藍綠對決，但他強調將以醫療專業、超越藍綠，決心回歸家鄉服務，開啟人生下半場。

温世政批袍上陣在即，近日接受《民視》訪問時透露，賴清德早在半年多前，便親自多次徵詢自己的意見，還有多位長輩、地方大老、牙醫界前輩傳達，包括政委陳時中都曾鼓勵嘗試，「主席真的是很有誠意，不只三顧茅廬」，這讓他感到返鄉服務是一件很光榮、很感恩的事。

温世政提到，父母都是省政府公務員，政治立場屬於深藍，希望自己能回到南投工作服務；但他們唯一的擔憂是，畢竟縣長選舉偏向藍綠對決，「要不然，他們真的很高興我可以回家鄉服務，不論用什麼名義、什麼方式，在家裡陪在他們身邊。」

温世政說，南投缺乏醫學中心，仁愛鄉、信義鄉等偏鄉地區更面臨嚴重的醫師荒，而自己正是醫師，儘管父母擔心政治氛圍無法讓自己做到想做的事，但他會超越藍綠、做為南投縣民有益的事，從專長、專業出發；當父母了解他參選的初衷，其實非常高興。

至於太太獲知後是否也嚇到？温世政直言，當然是有，也花了一點時間說服她，「我說總統都來了，妳要拒絕總統嗎？」自己原本只想單純回南投陪伴父母、做些醫療或公共服務，但若民進黨願意給他這樣的舞台，或許就有更多資源可以回饋鄉親，因此他決定「上半場在台北，下半場回南投，打一個比較有意義的人生下半場！」

