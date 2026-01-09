台中市長提名有「內參民調」？藍高層否認：坊間流傳非黨的立場

國民黨中央16日將協調台中市長人選，近日流傳一份選情民調，內容指稱國民黨立委江啟臣（左）、楊瓊瓔（右）與對手何欣純支持度出現明顯差距。對此，國民黨內高層私下澄清，黨中央「根本沒有做任何相關民調」。（資料照）

國民黨中央16日將協調台中市長人選，近日政界流傳一份「艾普羅公司」的台中市長選情民調，內容指稱國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔與對手何欣純之間的支持度出現明顯差距。對此，國民黨內高層私下澄清，黨中央「根本沒有做任何相關民調」，也沒有做任何內參民調。

黨內高層表示，「黨中央並未進行、也未委託任何單位製作此一民調」，相關數據並非出自國民黨中央體系，亦未經任何正式授權或內部討論；外界不應將坊間流傳的民調解讀為黨中央立場，更不代表任何提名方向或整合結論。

請繼續往下閱讀...

黨內高層說明，黨中央對於選舉情勢的評估一向採取審慎原則，所有正式民調與決策程序，皆有明確制度與管道，不可能透過非正式方式對外流出。部分民調在未清楚交代調查方法、樣本結構與實際委託背景的情況下，被過度渲染，恐導致基層與支持者誤判情勢，反而不利於黨內團結。

該名高層呼籲，外界應回歸事實基礎，避免以未經證實的數據進行過度解讀，甚至製造對立與揣測。

針對台中市這一被視為關鍵選區的布局，黨內高層也表示，國民黨目前仍持續進行整體選情評估與溝通協調，所有人選與策略規劃，皆將以「勝選」與「團結」作為最高原則，「任何對外流傳的所謂內參民調，都不代表黨中央的最終判斷」。

另有黨內人士指出，未來一段時間，黨中央將循既有機制整合地方意見，並於適當時機對外說明正式規劃，以避免不實訊息干擾選情節奏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法