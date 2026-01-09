證實藍白擬將TPASS等新興計畫先付委審查 黃國昌：下週和國民黨團討論

民眾黨團總召黃國昌表示，針對新興計畫預算抽出付委審查的部份，民眾黨團早就準備好了，並拿出提案秀給媒體看。（民眾黨團提供）

今年度中央政府總預算法院至今尚未排審，針對國民黨團有意將TPASS通勤月票等新興計畫預算先行付委審查，民眾黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨和國民黨一直再針對此事溝通、協調，「我手上的這份提案早就準備好了，不是只有TAPSS」，下週他會和國民黨團的幹部，針對詳閱計畫後所挑出來的新興計畫預算，坐下來討論。

黃國昌表示，菩薩為因，眾生為果，為什麼總預算在立法院今天會這樣？賴清德應該先問自己，為什麼不編預算，軍人、消防員有對不起他嗎？已經搞到我們必須要幫退休的警察跟消防員出來打團體訴訟，才可以要國家還他們每個月5、6千塊積欠他們的退休金，台灣怎麼會變成這樣的國家。

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，他曾說過，執政黨擺爛的時候，在野黨要撐起這個國家，這句話不是說說的，是現在進行的事，而且會持續發生。針對特定的新興計畫，有必要的，依照預算法的規定，特別的把它抽出來這件事，「台灣民眾黨其實跟中國國民黨的黨團一直在溝通、一直在協調」，我們一樣會按照我們的步驟來進行，「我們手上的這份提案（拿出提案），早就準備，不是只有TPASS」。

黃國昌強調，基於跟國民黨這彼此的互信跟尊重，「下個禮拜，我們會跟國民黨團的幹部，好好針對兩邊在這段時間當中，負責任的詳閱所有的計畫書所挑出來的，坐下來討論」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法