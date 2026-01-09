綠營批擋軍購「交換」國共論壇 蕭旭岑：抹紅證明執政黨無能

傳「國共論壇」可望農曆年前舉行，今日引來綠營質疑國民黨擋軍購、國防預算，是否為了交換派人去中國談，國民黨副主席蕭旭岑反批民進黨執政無能，造成兩岸關係兵凶戰危。（資料照）

傳「國共論壇」可望於農曆年前舉行，國民黨副主席蕭旭岑將率團前往北京出席，今日引來綠營質疑國民黨擋軍購、國防預算，是否為了交換派人去中國談。

對此，蕭旭岑傍晚反批民進黨執政無能，造成兩岸關係兵凶戰危，只有國民黨能為台灣人民維持兩岸互信與溝通，民進黨用盡抹紅的手段，沒有帶給台灣人平安與幸福，只證明自己的無能與卑劣。

蕭旭岑痛批，民進黨做不到給台灣老百姓安全與和平，反過來編故事，說國民黨拿什麼「交換」，但是很抱歉，只有出賣台積電、讓台海有戰爭危機的民進黨，會拿台灣人的性命財產來交換權位與利益。

蕭旭岑表示，國民黨主席鄭麗文上任後，致力於恢復兩岸之間互信與溝通平台，要讓台海免除戰火危機，讓台灣人民共享和平與繁榮，要為台灣人創造和平積極的價值，要促進兩岸有更多合作，共同為台灣老百姓謀求安全與福祉。

他還說，鄭麗文指派他與另一位國民黨副主席張榮恭積極聯繫、與對岸恢復更多交流與合作，更加保障台灣的利益與台海的和平，至於有關兩岸交流互動相關事宜，若有具體進展確認，一定會向外界說明。

