為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠營批擋軍購「交換」國共論壇 蕭旭岑：抹紅證明執政黨無能

    2026/01/09 18:23 記者施曉光／台北報導
    傳「國共論壇」可望農曆年前舉行，今日引來綠營質疑國民黨擋軍購、國防預算，是否為了交換派人去中國談，國民黨副主席蕭旭岑反批民進黨執政無能，造成兩岸關係兵凶戰危。（資料照）

    傳「國共論壇」可望農曆年前舉行，今日引來綠營質疑國民黨擋軍購、國防預算，是否為了交換派人去中國談，國民黨副主席蕭旭岑反批民進黨執政無能，造成兩岸關係兵凶戰危。（資料照）

    傳「國共論壇」可望於農曆年前舉行，國民黨副主席蕭旭岑將率團前往北京出席，今日引來綠營質疑國民黨擋軍購、國防預算，是否為了交換派人去中國談。

    對此，蕭旭岑傍晚反批民進黨執政無能，造成兩岸關係兵凶戰危，只有國民黨能為台灣人民維持兩岸互信與溝通，民進黨用盡抹紅的手段，沒有帶給台灣人平安與幸福，只證明自己的無能與卑劣。

    蕭旭岑痛批，民進黨做不到給台灣老百姓安全與和平，反過來編故事，說國民黨拿什麼「交換」，但是很抱歉，只有出賣台積電、讓台海有戰爭危機的民進黨，會拿台灣人的性命財產來交換權位與利益。

    蕭旭岑表示，國民黨主席鄭麗文上任後，致力於恢復兩岸之間互信與溝通平台，要讓台海免除戰火危機，讓台灣人民共享和平與繁榮，要為台灣人創造和平積極的價值，要促進兩岸有更多合作，共同為台灣老百姓謀求安全與福祉。

    他還說，鄭麗文指派他與另一位國民黨副主席張榮恭積極聯繫、與對岸恢復更多交流與合作，更加保障台灣的利益與台海的和平，至於有關兩岸交流互動相關事宜，若有具體進展確認，一定會向外界說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播