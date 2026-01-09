為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    石平矢言突破日台外交禁區 擬邀立委正式訪問日本國會

    2026/01/09 17:50 記者方瑋立／台北報導
    由印太戰略智庫舉辦的「應該如何與中國打交道」座談會9日舉行，圖為日本參議院議員石平。（記者叢昌瑾攝）

    由印太戰略智庫舉辦的「應該如何與中國打交道」座談會9日舉行，圖為日本參議院議員石平。（記者叢昌瑾攝）

    日本憲政史上首位在中國出身的日本維新會參議員石平今（9日）針對台日關係拋出震撼彈。他表示，日本過去受限於對「一個中國原則」的「理解與尊重」，自我束縛了50多年，這是不知變通的表現。為突破現狀，石平當場承諾，將致力於推動邀請立法委員正式訪問日本國會，即便因此受到處分也在所不惜。

    石平今天在台北出席印太戰略智庫「應該如何與中國打交道？」研討會，演講中首先對於1972年日本為了與中共建交而與台灣斷交一事表示歉意，直言這是「不地道、違反道義」的行為。他指出，雖然美國也與台灣斷交，但仍保留「台灣關係法」維持正常交流，反觀日本卻因為「日中共同聲明」中的一句話，導致官方交流長期停滯。

    石平感嘆，他身為日本國會議員可以自由訪問台灣立法院，但台灣的立委要進入日本國會卻困難重重，這顯然不公平。因此，他決心打破這個外交禁區。他說，「我就請台灣的立法院的委員就到我們國會去，我看我會不會受什麼處分」，受處分也無妨，「反正已經被制裁這麼多了」，就是應該突破這種限制。

    除了外交突破，石平也痛批中共政權具備「沒有人性」與「地痞流氓」的雙重DNA。他回憶中共歷史，指出中共甚至曾表揚一位為了籌措黨費而賣掉兒子的母親，這種泯滅人性的「黨性」令人不寒而慄。他更直指，中共革命依靠的是農村的地痞流氓，這股「打砸搶」的流氓文化在習近平掌權後完全復辟。

    石平強調，跟流氓政權簽訂任何協議都是無效的，如同「中英聯合聲明」最終淪為廢紙。他呼籲台灣不應對中共抱有任何幻想，台日雙方應在防務與外交上進行「上不封頂」（意即不設限）的全方位合作，團結對抗流氓政權。

