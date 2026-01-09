中共「只怕實力」 明居正：國不可一日無兵、備戰才能止戰

由印太戰略智庫舉辦的「應該如何與中國打交道」座談會9日舉行，圖為台灣大學名譽教授明居正。（記者叢昌瑾攝）

台大政治系名譽教授明居正今（9）日在研討會上，針對台灣內部的反戰論調示警強調「備戰才能止戰」、「寧可百年不用，但國不可一日無兵」， 他呼籲台灣人看清中共「認實力不認軟弱」的本質，唯有展現強大的防衛意志，才能真正維護和平。

明居正今天與日本參議員石平、靜岡大學教授楊英海、台大名譽教授明居正及立委沈伯洋等人，出席印太戰略智庫舉辦的「分析美國對台海的戰略佈局」。他在演說時指出，根據他對局勢的判斷及美國前太平洋司令阿基里諾（John Aquilino）的證詞，美國對台政策已結構化，分為上、中兩策：上策是「嚇阻」，即不讓中共打台灣；若嚇阻失敗，中策則是「戰勝」。他強調，美國沒有下策，這顯示了美方捍衛第一島鏈的決心。

對於台灣的地緣政治處境，明居正形容台灣是國際政治的「熱點」，正處於美中兩強角力的核心。這種處境雖然讓台灣感到「空前難受」，但也因為各方勢力相互牽制，反而處於「空前安全」的狀態 。他指出，台灣擁有四大價值，包括民主夥伴、經貿實力、戰略地位及反共前哨 。

特別在半導體方面，明居正指出，全球90%的高階晶片來自台灣。即便台積電在美設廠，美國未來仍有高達70%的高階晶片缺口需依賴台灣，這使得美國絕對不敢放棄台灣，其重要性遠超當年的中東石油。他呼籲台灣應善用晶片作為談判籌碼與武器，甚至可以對不友善國家進行反制。

針對部分藍營人士呼籲與中共和解，明居正則引用歷史反問，「當金人面對宋人的時候，宋人說『我愛好和平』，你覺得金人聽到什麼？你怕打仗，我就用打仗嚇你。」 他強調，中共目前內部政治虛弱，頻繁整肅高階將領，顯示其「上下交相疑」，並不如外界想像的強大。台灣只要守住，就是擋住第三次世界大戰爆發的關鍵。

明居正也強調，寧可百日不用，「國不可一日無兵」，備戰才能止戰。他分享，他的藍營朋友已經被中共用同樣的方法騙了104年，到現在還被騙，連中共都有點懷疑「你怎麼這麼笨」。他也說，人人都來幫台灣、中華民國反共，台灣卻有些人自己不反共了，這不是很奇怪嗎？中共是認實力的，而不是認軟弱的，你去跟他講和平，他只會覺得你是好欺負；唯有備戰，他可能還尊敬你。

