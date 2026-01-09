為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國再列「台獨頑固分子」 海基會：2026年兩岸關係仍高度不確定

    2026/01/09 17:18 記者鍾麗華／台北報導
    海基會副秘書長黎寶文今（9）日在例行記者會表示，中國的一些作為，並不利於兩岸良性互動的善意累積，2026年的兩岸關係「基本上是高度不確定的情況」。（資料照）

    海基會副秘書長黎寶文今（9）日在例行記者會表示，中國的一些作為，並不利於兩岸良性互動的善意累積，2026年的兩岸關係「基本上是高度不確定的情況」。（資料照）

    中國國台辦7日把內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列名「台獨頑固分子」、高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」，海基會副秘書長黎寶文今（9）日在例行記者會表示，中國的一些作為，並不利於兩岸良性互動的善意累積，2026年的兩岸關係「基本上是高度不確定的情況」。

    黎寶文表示，雖然期待兩岸能走回理性對話的道路，不過，中國的作為，並不利於兩岸良性互動的善意累積，「對岸日前就點名我們的兩位部長，甚至是一位檢察官，作為台獨頑固分子與打手幫兇」。

    黎寶文強調，如果中方真的希望能夠促進兩岸的對話，首先要跟海基會恢復既有的兩岸兩會對話管道，這是一個最大善意表現，再者就是要累積兩岸互信，而非用政治恫嚇、軍事威嚇，來威脅台灣人民與社會，這無助於兩岸關係發展。

    此外，海基會董事長吳豊山已於去年12月31日離任，對於董事長職位懸缺一事，黎寶文表示，一旦主管機關確定人選，海基會將馬上召開臨時董監事會議；對於董事長人選，沒有進一步訊息可以提供。

    據了解，蘇嘉全已在1月5日辭去台日關係協會會長一職，可望接任海基會董事長，新任董事長有望在春節的台商聯誼活動前就任，並出席相關的活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播