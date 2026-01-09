中國再列「台獨頑固分子」 海基會：2026年兩岸關係仍高度不確定

海基會副秘書長黎寶文今（9）日在例行記者會表示，中國的一些作為，並不利於兩岸良性互動的善意累積，2026年的兩岸關係「基本上是高度不確定的情況」。（資料照）

中國國台辦7日把內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列名「台獨頑固分子」、高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」，海基會副秘書長黎寶文今（9）日在例行記者會表示，中國的一些作為，並不利於兩岸良性互動的善意累積，2026年的兩岸關係「基本上是高度不確定的情況」。

黎寶文表示，雖然期待兩岸能走回理性對話的道路，不過，中國的作為，並不利於兩岸良性互動的善意累積，「對岸日前就點名我們的兩位部長，甚至是一位檢察官，作為台獨頑固分子與打手幫兇」。

黎寶文強調，如果中方真的希望能夠促進兩岸的對話，首先要跟海基會恢復既有的兩岸兩會對話管道，這是一個最大善意表現，再者就是要累積兩岸互信，而非用政治恫嚇、軍事威嚇，來威脅台灣人民與社會，這無助於兩岸關係發展。

此外，海基會董事長吳豊山已於去年12月31日離任，對於董事長職位懸缺一事，黎寶文表示，一旦主管機關確定人選，海基會將馬上召開臨時董監事會議；對於董事長人選，沒有進一步訊息可以提供。

據了解，蘇嘉全已在1月5日辭去台日關係協會會長一職，可望接任海基會董事長，新任董事長有望在春節的台商聯誼活動前就任，並出席相關的活動。

