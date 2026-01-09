嗆要「斬狗頭」被起訴還怪賴清德！館長臉書罕見遭灌爆

網紅「館長」陳之漢。（資料照）

網紅「館長」陳之漢去年直播時，脫口：「把賴清德狗頭斬下來」引發爭議。新北地檢署今依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌將他起訴。對此，館長在臉書發文喊道：「果然黨檢媒三位一體不是蓋的。」再次將責任推給以賴清德為首的民進黨政府。而這句話也引發公憤，貼文下方罕見遭網友灌爆，貼文PO出3小時內已累積超過4000則留言。

館長去年10月5日直播時，除發表暗示支持武力犯台言論，還脫口說出：「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」。檢方調查認為，館長相關發言已逾越社會相當性，難認仍受言論自由保護。

相關消息曝光後，館長今日下午在臉書粉專發文表示：「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的。」意指賴清德利用司法和媒體在「搞」他。

儘管館長粉絲眾多，不過在貼文下方，粉絲「加油聲」仍被大量的批評留言淹沒。網友紛紛留言表示：「你可以說他很爛，但不能說要砍他」、「在對面跟寵物一樣乖，在台灣就吱吱叫」、「民主不代表可以亂嘴」、「可以隨便在網路上說要對他人如何？這不是恐嚇，什麼才是恐嚇」、「別凹了，難看」。

更有網友表示，館長近期在中國發展，更頻頻稱讚中國事物。要是他在中國說出類似言論「還不一定能出來」。網友並表示：「不錯了，還有走正規流程抓你。如果是你喜歡的那個政權，會讓你直接消失」、「在另一邊就被消失而已」。

館長貼文發出後不到3小時，就有超過4000則留言，並有超過2萬人點讚，其中約有2000人點「加油」表情符號，留言中也仍有支持者喊「館長加油」、「辛苦館長了」。

針對此案，檢方認為，「斬首行動」與將總統「頭顱斬下」顯不相同，館長以「把賴清德的『狗頭』斬下來」極具貶抑的用詞陳述恐嚇言論，顯是出於恐嚇犯意甚明。館長先是對網友武統言論表示贊同及歡迎之意，再將新聞報導所用軍事術語「斬首行動」，惡意衍伸成將賴清德頭顱砍下的具體犯罪行為，已逸脫「中共計畫對台武統」、「斬首行動」等大眾所認知的範圍，館長既明確表達「把賴清德的狗頭斬下來」等語，所為已逾越社會相當性，難認仍受言論自由保護。

