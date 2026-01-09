角逐國民黨提名參選新竹縣長 徐欣瑩、陳見賢今再交鋒

立委徐欣瑩今早在立法院召開「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，重申「『全民調』是最公平公正的初選方式 。」（徐欣瑩辦公室提供）

立委徐欣瑩今早在立法院召開「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，重申「『全民調』是最公平公正的初選方式 ，並將於本週日（11日）在新竹縣湖口鄉舉辦首場大型造勢；同黨對手陳見賢下午回應，肯定徐欣瑩是國民黨在國會不可或缺的核心戰力，團隊明天（10日）將在竹東鎮戲曲公園舉行「與鄉親有約」團結大會。兩將交鋒，讓藍營內鬥戰火升溫！

徐欣瑩陣營在記者會後發布新聞表示，「國民黨立委們於群賢樓展現空前大團結，由黨團書記長羅智強領軍，號召近40位同黨立委共同出席記者會，齊聲力挺徐欣瑩參選新竹縣長」，強調徐欣瑩是兼具「科技專業」與「問政實績」的最佳人選。並提到「立法院長韓國瑜亦特別致贈花束，祝徐欣瑩『心想事成』，象徵立院大家長對其戰力與表現的高度肯定」。

徐欣瑩強調，未來若當選縣長，憑藉著國會戰友們的支持，一定能從中央爭取更多建設經費，為新竹縣民創造更多幸福。徐欣瑩並重申，「全民調」是最強的民意檢驗，也是最公平公正的初選方式。「她的對手始終是民進黨，她有信心能為國民黨守護新竹藍天」。

陳見賢陣營下午發出回應，提及「立委徐欣瑩今年面臨史無前例的大罷免挑戰，國民黨新竹縣上下一心、全力反對罷免。徐委員在關鍵時刻選擇堅守立法院，持續投入質詢與法案審查，最終成為『首位罷免連署未過關的藍營立委』」。國民黨新竹縣黨部主委陳見賢高度肯定徐欣瑩在立法院的角色，認為徐是國民黨在國會不可或缺的核心戰力，盼共同促成「新竹鐵三角」，成為團結勝選的起點。

陳見賢團隊並提及，徐欣瑩於2022年重返國民黨，2024年國民黨輔選之下成功當選立法委員。若於2026年此時再度轉換跑道、投入地方選舉，勢將中斷既有的國會布局，對國民黨整體國會戰力與公共政策推動而言，皆非最理想的選擇，「新竹鐵三角」的架構成型，將可共同促成團結、而非分裂。

