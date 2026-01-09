為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    徐欣瑩出戰竹縣黨籍立委力挺 韓國瑜送「心想事成」花束

    2026/01/09 16:55 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委徐欣瑩今天在立法院舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏！」記者會。（記者方賓照攝）

    國民黨立委徐欣瑩今天在立法院舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏！」記者會。（記者方賓照攝）

    國民黨立委徐欣瑩、副縣長陳見賢近日為了黨內新竹縣長初選爭鋒相對，徐欣瑩今天在立法院舉行記者會宣示參選決心，並邀請黨團立委到場支持。國民黨團在記者會前，已在黨團大會高喊「徐欣瑩凍蒜」；而日前退出初選的國民黨立委林思銘未到場相挺，他表示，初選階段不方便特別幫誰站台，但他一定支持黨內提名的候選人。

    徐欣瑩表示，面對近期選戰中的抹黑攻擊，她要對今日挺身支持的近40位立院戰友，以及立法院長韓國瑜的溫馨祝賀表達深切感謝。她指出，這麼多專業力量站出來，就是對謠言最好的闢謠，未來若當選縣長，憑藉著國會戰友們的支持，一定能從中央爭取更多建設經費，為新竹縣民創造更多幸福。

    徐欣瑩表示，她要落實黨主席鄭麗文「世代交替、重塑形象」路線的決心。並提及鄭麗文昨日針對縣市長人選提出了三項至關重要的標準：第一，要能夠在選戰中勝出；第二，要具備推動「藍白合」的整合實力；第三，在選舉期間須經得起考驗，不受到民進黨司法手段的影響。她認為「全民調」是最強的民意檢驗，也是最公平公正的初選方式 。徐欣瑩重申，她的對手始終是民進黨，她有信心能為國民黨守護新竹藍天。

    對於未來願景，徐欣瑩提出「接軌AI新時代」的構想，引用AI教父黃仁勳的話「發展AI要問台灣」，進一步喊出「台灣的AI請看新竹」，她承諾將發揮其理工科技長才，讓新竹縣成為全球矚目的科技新亮點。

    立法院長韓國瑜特別送來的花束與祝福成為焦點，一句「心想事成」耐人尋味。國民黨團書記長羅智強也代表支持立委發言，他表示，徐欣瑩在國會的好人緣有目共睹，今日出席的規模展現了國民黨團的革命情感，徐欣瑩是台灣第一位衛星測量女博士，曾獲NASA全額獎學金，其深厚的理工與科技背景，是引領國家高科技重鎮新竹縣的最佳人選。

    羅智強更肯定徐欣瑩在立法院的表現，不僅獲得國會評鑑優秀立委獎項，更在在爭取還稅於民、警消公教待遇及外送員專法等民生法案上，始終站在最前線。

    國民黨立委徐欣瑩今天在立法院舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏！」記者會，近40名國民黨立委出席力挺。（徐欣瑩辦公室提供）

    國民黨立委徐欣瑩今天在立法院舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏！」記者會，近40名國民黨立委出席力挺。（徐欣瑩辦公室提供）

