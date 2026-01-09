嘉市民團支持免費營養午餐 邀中央、地方民代連署建請市府研議

大嘉義馬拉松協會理事長蔡協成（中）呼籲立委、嘉義市議員共同連署，建請市府推行免費營養午餐政策。（陳致愷提供）

免費營養午餐成熱門話題，嘉義市民間團體大嘉義馬拉松協會理事長蔡協成今舉行記者會公開呼籲，嘉義市曾首創「班班有冷氣」政策造福學子，嘉市國中小營養午餐免費討論超過10年，至今未實行，希望不分政黨立委、嘉義市議員一起連署，建請市府研議推動免費營養午餐。

蔡協成、協會公關長陳致愷、立委林倩綺嘉義市服務處主任李泳江等人今出席記者會表達訴求。

蔡協成說，2018年他曾發起嘉義市國中小教室裝設冷氣連署行動，如今全國超過16縣市推行或將跟進國中小免費營養午餐，嘉義市不能在教育政策落後。

蔡協成表示，如鄰近的雲林縣從2026學年度起推動全縣公立國中小營養午餐免費，嘉義市財政狀況良好，希望市府思考此政策的可行性，他還呼籲立委王美惠、林倩綺、張啓楷及嘉義市的市議員共同連署，建請市府研擬推動，在「勇媽」市長黃敏惠任內就推動。

陳致愷說，全國已超過16個縣市推行或將跟進國中小營養午餐免費，為了孩子營養健康，減輕年輕家庭的經濟負擔，嘉市應順勢推動學生營養午餐免費政策，造福2萬多名學生與家庭。

