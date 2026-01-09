補助苗栗288億、年增25億 卓揆：擴大公建托起桃竹苗大矽谷

行政院長卓榮泰（前排右6）等人視察苗栗醫院急重症醫療大樓興建計畫。（記者張勳騰攝）

行政院長卓榮泰今日到衛福部苗栗醫院視察急重症醫療大樓興建計畫時指出，中央今年補助苗栗縣288億元，包括統籌分配稅的一般性補助、計畫型補助等，已比去年多25億，未來還會投注龐大經費在苗栗縣的醫療、交通、水利及其他的公共建設，為的是襯托起桃竹苗大矽谷計畫，未來在台灣這個高科技領域火車頭角色，火車頭開得動，整個台灣的高科技產業會更持續地發展。

卓榮泰表示，在桃竹苗大矽谷計畫中，太空產業推動計畫已促成5家桃竹苗衛星產業業者投入先進研發；此外，在國家科學及技術委員會與經濟部合作下，已有128間百工百業導入AI應用；國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫，已報核定設計中；鯉魚潭水庫北送苗栗幹管，也將提供竹科銅鑼園區的開發及鄰近地區發展所需用水，此都是要加強整個桃竹苗大矽谷的地方建設。

卓榮泰指出，中央今年補助給苗栗縣有288億元，包括統籌分配稅的一般性補助，還有計畫型補助，已比去年多25億；為解決苗栗縣財政上的能力，有任何的需求，行政院下半年還可以做一些檢討。

卓榮泰說，中央對於苗栗縣的公共建設一向相當支持，在醫療方面，除苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫，還有後龍鎮、通霄鎮衛生所新建工程，泰安、獅潭、南庄原鄉遠距醫療門診建置以及國衛院生物製劑廠暨戰略平台資源庫等工程，總共挹注58億元。在交通建設部分，包含國道1號增設造橋交流道、台61線新北至苗栗路段平交路口改善工程等多項交通建設約2447億。另外，水利工程包含大安大甲溪聯通管道工程、通霄溪伏流水工程共223億元。

卓揆表示，推動多項醫療、交通、水利等公共建設，就是希望襯托桃竹苗大矽谷未來在台灣高科技領域的火車頭地位，帶動桃竹苗科技廊帶發展，包括醫療、供水、供電、居住、教育、文化、交通各方面全數改善，將區域產業發展緊扣民眾生活，不僅發展產業，更要均衡提升整體生活品質。

卓榮泰強調，中央相當重視苗栗縣政府的財政規劃與能力，感謝鍾縣長與歷任縣府團隊的努力，讓苗栗縣的財政在近年能夠轉危為安。雖然財政收支劃分法在今年度實施的過程當中，礙於種種的限制，必須做一些調配，但統籌分配稅款、一般補助款，甚至加上計畫型補助，中央給地方的補助，今年絕對不會少於去年，但是很多地方自治事項，也請地方政府能夠實際做好；至於中央與地方合辦的，或中央該辦的事項，也不會讓地方發生任何的困難。

行政院長卓榮泰強調，未來投入苗栗縣的各項建設經費不會少。（記者張勳騰攝）

