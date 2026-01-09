白委爭「代孕」入法 律師：親子認定、繼承權恐淪爭產新戰場

立法院排審人工生殖法修正草案，民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母法制化；律界提醒，代理孕母制度不僅涉及倫理議題，更牽動親子身分認定、契約效力及後續繼承等法律問題。（資料照）

立法院昨排審人工生殖法修正草案，民眾黨立委陳昭姿全力爭取代理孕母法制化，引爆激烈攻防。律界提醒，代理孕母制度不僅涉及倫理與醫療議題，更牽動親子身分認定、契約效力及後續繼承等法律問題，若修法通過，恐成為未來司法界的新挑戰。

代孕契約非「法律外掛」、親子身分無法私相授受

律師李孟軒先點出，過去「跨國代孕」頻傳孩子返台後居留與身分認定困難，多半源於他國文件不齊。若國內開放代孕，重點將轉向契約實務，例如，代孕契約必須經過專業諮詢簽章與公證，除了確認雙方資格，更要避免剝削並保障委託人能獲得子女。

李孟軒提醒，契約無法改變法定身分，親子關係與繼承資格屬法定，無法透過私人契約約定排除民法基本規定。以收養為例，法律規範收養後即停止與原生家庭的親屬關係，這無法透過契約自擬條文來更改。未來代孕契約應會參考主管機關範本，若有心人想透過契約自行定義繼承權，在現行法下基本上行不通。

身分認定大轉型 「核准契約」取代生理分娩事實

律師包盛顥則分析，代孕制度將帶來法律思維的巨變，未來父母身分的認定將突破「分娩者為母」原則，改以「事前經法院或主管機關核准之代孕契約」為核心。在法律完備的前提下，代理孕母將不具母親身分，子女直接列入委託父母的婚生子女，享有完全相同的扶養與繼承權。

儘管法制化旨在穩定身分，包盛顥仍提醒，即便法律確認父母身分，程序或登記瑕疵仍無法避免爭議，例如代理孕母拒絕移交子女、文件不齊或契約履行存在爭議，其他繼承人可能主張子女非婚生或否認繼承資格，法院則需依子女最佳利益與身分安定性作出裁定。

程序瑕疵埋隱憂 繼承人恐發起身分確認訴訟

「尤其牽涉遺產龐大或家族關係緊張的案例，更容易引發糾紛。」包盛顥解釋，其他繼承人如委託父母的兄弟姊妹，可能藉此主張代孕子女為「非婚生」，進而挑戰其繼承資格，雖然法院多會基於子女最佳利益補正法律地位，但在程序重大違法時，仍難以排除繼承權遭剝奪的風險。

