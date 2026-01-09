為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白聯手第6度封殺國防特別條例 行政院：浪費寶貴防衛時間

    2026/01/09 15:41 記者鍾麗華／台北報導
    在藍白席次優勢下，立法院會今天第六度封殺國防特別條例草案付委審查。（記者陳逸寬攝）

    在藍白席次優勢下，立法院會今（9）日表決通過封殺國防特別條例草案，也未讓今年度中央政府總預算案付委審查。行政院批評，這是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。

    行政院會去年11月27日通過預算規模1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，藍白隨即在12月2日程序委員會首度封殺，無法排入院會報告事項議程，藍白反以要求軍人加薪編入總預算為由，已聯手6度封殺國防特別條例。

    至於今年度中央政府總預算案，立院國民黨團原擬在院會提案，讓部分新興性計畫先行付委審查，但消息提前曝光，加上還有新興計畫細項要再與縣市長溝通，才能確定提案項目，因此今天未在院會提案，將擇期再提出。

    對於立法院今日仍然未排審今年度中央政府總預算案，以及行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、院版「財政收支劃分法」等案，行政院發言人李慧芝表示，立法院延長第11屆第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算、也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。

    李慧芝呼籲，全國受影響的地方政府，提醒各地方區域立法委員，放下不必要的政治算計，實質審查總預算、國防特別條例以及院版財劃法，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。

