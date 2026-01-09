獨家》失事F-16V迄今未發出訊號 退役飛官研判搜尋難度倍增

空軍花蓮基地2020年11月F-16失事墜海，出動大批機艦在失事海域搜尋。（記者游太郎攝）

空軍花蓮基地編號6700單座F-16V戰機失事後，迄今未清楚顯示戰機墜海後去向，除了飛行員辛柏毅上尉疑未跳傘導致彈射椅信標訊號未發出，外界關心戰機為何迄今不知去向？資深F-16退伍飛官研判，機上「黑盒子」恐因機體在海底太深，導致損壞或訊號「被吃掉」；即使有訊號出現，恐怕也會因為深度過深，電源耗盡後永久失去訊號。

資深飛官透露，本身駕駛F-16戰機近20年，幾乎每趟飛行都會經過失事空域，失事原因還在調查中，不便多加臆測，但為何迄今未收獲任何來自彈射椅或機體的黑盒子訊號？他和昔日同僚討論多天後沒有具體結論，但確信跟海底深度及機體是否受損嚴重有關，詳細原因仍有待空軍深入調查才能明朗。

2020年11月17日，空軍花蓮基地26作戰隊隊長蔣正志上校駕駛F-16戰機執行夜航訓練時失聯，當時駕駛2號機（編號6672），晚間18時5分起飛後，18時7分在花蓮機場東北面9浬脫離塔台管制，更換戰管管制後失聯，未聽聞任何無線電呼叫，雷達亦未顯示。

當時F-16的彈射座椅及機身都有訊號，軍方及搜救單位共發現8個訊號，依據最早的訊號來源（距岸9浬）搜索、逐點尋找，海巡署船艦在海面上曾看到疑似蒙皮的漂流物，國防部動員三軍及海巡各型機艦及陸軍花防部官兵在沿岸搜尋，迄今未尋獲機體及蔣正志。

退役飛官說，這次失事東部海域氣候惡劣，對照2020年11月失事天候，當時花蓮海域氣候明朗，隔天即在花蓮機場東北方9浬、深度1000餘公尺處，偵獲飛機失事殘存記錄器CSFDR信號（黑盒子）信號，也在附近海域發現多處精準的水下金屬反應。當時已掌握水下位置，隨後動員包括P-3C反潛機、獵雷艦及台大海測船等，採取聲納及聽音器掌握標定位置，啟用水下攝影機希望確認物件，但最後還是無功而返；2021年5月27日總統府公布總統令，追晉故蔣正志為空軍少將。

曾參與搜救的空軍人員說，未發現訊號的原因很多，可能是戰機本身故障，或撞擊導致其與記錄器分離或受損，就無法發出訊號；黑盒子位置在深海，訊號可能被海水吸收（吃掉），或位置超過搜救聲納的探測深度，都有可能搜不到訊號。

此外，若海底環境複雜，墜落於地形複雜或植被茂密處（如近期花蓮豐濱外海），搜救範圍大，加上遲未發現訊號，加上東北季風強勁、洋流的流向漂移不定等複雜因素，定位就非常困難。

空軍花蓮基地編號6672 F-16單座戰機，失事後雖搜尋到黑盒子訊號，出動大批機艦搜尋，最後仍無功而返。（記者游太郎攝）

2020年11月空軍F-16戰機失事墜海，海軍出動獵雷艦搜尋未獲，返回花蓮港補給。（記者游太郎攝）

2020年11月空軍搜尋失事F-16戰機，雖收到黑盒子訊號，縮小搜尋範圍仍未有結果。（記者游太郎攝）

