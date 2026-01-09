陳菁徽拋代孕解少子化危機 綠委憂社會衝擊「小孩不是產品」

國民黨立委陳菁徽昨表示，台灣的少子化正處於極速下滑、觸目驚心的崩跌階段，她與國民黨立委希望透過各種方法幫助台灣。（資料照）

台灣去年新生兒數僅有10萬7812人，再創新低。朝野立委近日就代理孕母是否納入「人工生殖法修正草案」在立法院交鋒，人工生殖領域醫師、國民黨立委陳菁徽主張以代孕解決少子女化議題。對此，民進黨立委林淑芬表示，小孩不是產品，質疑若遇腦麻兒、委託父母離婚狀況，兒童權益如何保障；立委沈伯洋認為，台灣社會的傳統觀念會放大代孕市場，更多的女性會被長輩施加生育壓力。

立法院社福衛環委員會排審人工生殖法草案。陳菁徽表示，台灣的少子化正處於極速下滑、觸目驚心的崩跌階段，她與國民黨立委希望透過各種方法幫助台灣。在臨床上，當結婚、生育年紀增加，本來就會有些子宮的狀態無法生育，女女同志、單身女性都必須擁有健康的子宮，否則也會被排除適用人工生殖領域。

「代理孕母生的是小孩，而不是產出一個產品。」民進黨立委林淑芬說，當國家未作出評估，提案委員是否認為這不會傷及兒童權益。她舉例，若代理孕母產出的嬰兒有腦性麻痺，委託父母不願意買單，小孩是誰的責任？若委託父母在代理孕母懷孕期間離婚，兩人都不要小孩又該如何處理，小孩又何其無辜。

民進黨立委沈伯洋表示，代孕的壓力絕不止於弱勢女性而已，在一般中產階級的女性照樣會出現問題。一位女性若發現自己不容易懷孕或不想生育，她有身體自主權可以停在那裡；但若創造代孕制度，很多公婆會要媳婦走代孕，這個市場的需求會被放大，這不是基於當事人的需求，而是台灣的傳統觀念，更多長輩的壓力會施壓於該名女性身上。

民進黨立委林月琴指出，2025年聯合國報告強烈反對代理孕母，因為多數代孕母親來自低收入家庭，獲得的報酬僅佔總費用的10%至27%，多數酬勞被中間人賺走，若發生流產或未遵守嚴苛的合同條款，可能被拒絕支付酬勞；代孕也會面臨人倫問題，台灣過去也曾發生，妹妹幫姊姊、姊夫代孕，結果生出特殊需求的孩子，婦女及兒童變成被剝削的工具、變成商品化的「物品」，這些爭議屆時如何解決，兒童的權益在哪裡？

民進黨立委黃捷表示，代孕制度涉及層面甚廣，不只是技術，只用9項條文就要放進人工生殖法一起審查，實屬不可；民進黨立委吳沛憶質疑，國眾版本有關代孕子女的定義完全沒寫，未來親權發生法律疑義誰負責，且草案也未寫清代理孕母的反悔權。

