    政治

    高市「心衛之狼」濫權性侵少女 監委申請自動調查

    2026/01/09 15:47 記者方瑋立／台北報導
    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    高雄市政府衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便查詢個資，誘騙性侵未成年弱勢少女，引發社會譁然。監察委員王幼玲、葉大華今（9）日表示，對此案甚表重視，已申請自動調查，將深究衛生局及社會局是否有督管違失。

    監委指出，據報導，何建忠利用職務登入個案查詢系統，取得弱勢少女資料後誘騙性侵，已遭高雄地檢署提起公訴。何員涉嫌利用職務之便，對其平日監督、輔導之自殺通報個案，不當違法查詢及存取個案相關資料。

    王幼玲、葉大華質疑，高雄市衛生局對於個案相關資訊系統之使用管理，是否落實登入、調閱及使用紀錄之管理與追蹤？主管人員對於異常或大量查詢行為，是否具備即時檢核、預警或稽核機制，以防止資料遭不當利用？

    此外，監委也強調，何男透過任職於社會局的妻子，同樣利用職務之便查詢，並洩密案情及警方偵辦進度給何員，究高雄市衛生局及社會局是否有督管之違失？實有關注瞭解及深入調查之必要。

    據本報先前報導，何建忠曾獲衛福部「強化社會安全網績優督導」獎項，卻涉嫌濫權性侵，被稱為「心衛之狼」。高雄市社會局日前已正式公告何建忠姓名，至於其妻因涉嫌洩密，亦被記2大過解聘。

