前中常委「姚董」姚江臨辭世 國民黨工感念：他永遠走在第一線

在藍營具有草根代表性、出身工會運動的前國民黨中常委姚江臨今天上午傳出安詳辭世，享壽75歲，黨內獲悉都深感不捨與哀思。

姚江臨在藍營人稱「姚董」，這個綽號來自於他過去以台灣電力公司工會理事長身分，出任台電公司董事，早年活躍於工會運動，是國民黨內部少數出身基層社會運動的政治人物，而且個人風格與傳統藍營高層的宮廷政治作風有些格格不入。

某位國民黨資深黨工就十分感念姚江臨，推崇他過去在中常會上提出諸多建言，參與活動永遠走在第一線，而且對於他的樸實風格印象深刻，過去姚江臨還在台電公司服務時，經常從台電服務單位騎機車到中央黨部參加中常會。

此外，姚江臨曾經對前國民黨主席洪秀柱提起民事訴訟，當年國民黨通過黨主席提前改選以及黃復興黨代表併選案，被姚江臨等人質疑程序不合法，因此向台北地方法院遞狀，讓黨內對他堅持程序正義印象深刻。

在2020年大選之前，前鴻海董事長郭台銘與台北市長柯文哲、前立法院長王金平大動作在新竹、台北異地兩兩合體，一度讓國民黨感受到威脅，藍營幾乎「凍袂條」，當時姚江臨公開向郭、王兩人喊話，「既然都已經是大人了，應該知道怎麼辦」，並奉勸郭、王「好聚好散，大家不要做得太難看！」

對於姚江臨離世，國民黨已經證實此事，並推崇他一生奉獻黨務，為國民黨發展與團結付出心力，而且待人溫厚謙和，處事公正嚴謹，對後進悉心指導，對同志真誠以待，堪為典範。

