喊「把賴清德狗頭斬下來」被起訴 館長回應了

館長陳之漢。（資料照）

網紅「館長」陳之漢去年10月5日直播時，脫口：「把賴清德狗頭斬下來」引發爭議。新北地檢署今依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌將之起訴。對此，館長在臉書發文，一句話回應：「果然黨檢媒三位一體不是蓋的。」

館長當日直播除發表暗示支持武力犯台言論，還脫口說出：「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」。檢方調查認為，館長相關發言已逾越社會相當性，難認仍受言論自由保護。

相關消息曝光後，館長今日下午在臉書粉專發文表示：「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的。」

館長去年10月間赴刑事局及檢方應訊時，辯稱沒有犯意，只是回應網友、評論新聞、無法命解放軍行動，檢方複訊後諭知15萬元交保。

檢方認為，「斬首行動」與將總統「頭顱斬下」顯不相同，館長以「把賴清德的『狗頭』斬下來」極具貶抑的用詞陳述恐嚇言論，顯是出於恐嚇犯意甚明。館長先是對網友武統言論表示贊同及歡迎之意，再將新聞報導所用軍事術語「斬首行動」，惡意衍伸成將賴清德頭顱砍下的具體犯罪行為，已逸脫「中共計畫對台武統」、「斬首行動」等大眾所認知的範圍，館長既明確表達「把賴清德的狗頭斬下來」等語，所為已逾越社會相當性，難認仍受言論自由保護。

