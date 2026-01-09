反對代理孕母法制化 民團批：非出租子宮而是「把女人當工具」

代理孕母議題持續延燒，婦女團體強烈表達反對立場。（資料照）

「人工生殖法修正草案」是否納入代理孕母，昨在立法院激烈攻防，對於民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母合法化，婦女團體強烈反彈，台灣女人連線常務理事黃淑英今（9日）直言「我們不允許它通過，也不贊成它通過」，痛批代孕制度本質就是對女性的歧視、剝削與工具化，不論有償或無償，「都是把女人的身體當成商品在看」，更直指背後涉及醫療產業利益衝突，要求社會正視代孕對女性身心健康與弱勢處境的長期風險。

黃淑英指出，代孕最大的問題在於社會把懷孕簡化成「出借子宮」，卻忽略懷孕對女性整個身體、健康與生命的衝擊，「懷孕不是一個器官的事情，是影響整個人，還牽動家庭、工作環境與社會關係」。

針對「利他代孕」、「無償代孕」的說法，黃淑英直嗆「懷孕不是當志工！」志工有休息時間，但懷孕是24小時、連續九到十個月被綁住的狀態，「為什麼女人要用自己的身體成本去利他？」不論有償或無償，本質都是把女性身體工具化、商品化。

黃淑英指出，代孕需求多來自有資源、有經濟能力者，真正承擔風險的往往是弱勢女性，「社會討論永遠站在需求者角度，卻很少真正關心代孕者的處境」。她也不諱言法案推動背後存在利益結構，點出人工生殖醫界在政策中的影響力，認為醫界與政策角色交錯，存在明顯利益衝突。

針對支持者常以「女性身體自主權」作為辯護，黃淑英也反駁，自主權並非沒有界線，「代孕裡面，女人是被合約綁住、被胎兒綁住，哪來的自主？」她類比，若自主權可以無限上綱，「那器官我想捐給誰就捐給誰，為什麼活體捐贈要限制？」

對於「不合法會地下化」的說法，黃淑英也不認同，她認為，目前醫師對代孕其實高度保守，反而一旦合法，「就可能變成合法掩飾非法」，透過假病歷、包裝醫療需求，替不想懷孕或有錢的人服務。

黃淑英直批，目前在野黨對女性處境相當冷漠，「連預算、國防都可以不顧，怎麼會顧女人身體有沒有被歧視、被剝削？」女性團體一再發聲，卻未必被決策者聽進去。近十年研究已證實，懷孕與日後心血管疾病、中風、糖尿病等風險增加有關，「不是生完就沒事」，如今卻要女性為他人承擔這種長期健康風險，「根本是瘋了」，呼籲立法院不要在社會共識與風險評估都不足的情況下，貿然推動代理孕母合法化。

