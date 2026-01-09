AIT谷立言拜會韓國瑜、江啟臣 網留言酸：遲刻魔應該沒有遲到吧......

美國在台協會（AIT）今（9）日下午發布谷立言與立法院長韓國瑜及副院長江啟臣於1月7日會面的消息。再度引來許多網友們的留言嘲諷韓國瑜與江啟臣。（圖擷取自臉書）

美國在台協會（AIT）日前在臉書公布5日AIT處長谷立言（Raymond Greene）會晤台北市長蔣萬安的消息。而今（9）日下午再度發布谷立言與立法院長韓國瑜及副院長江啟臣於1月7日會面的消息。再度引來許多網友們的留言嘲諷韓國瑜與江啟臣。

美國在台協會AIT在臉書PO出處長谷立言與韓國瑜及江啟臣的合照，文中表示，美國在台協會處長谷立言與立法院院長韓國瑜及副院長江啟臣於1月7日會面，一同歡慶新的一年，並討論美台雙方如何攜手在安全、經濟發展、人民交流等方面強化合作。

網友們看到貼文後紛紛留言「其實直接公佈國民黨立委的家屬，在美國所有資產跟家屬誰有綠卡，還比較有用」、「沒用，清查KMT立委三等親，在美人員，並約詢，停止美簽，並驅逐出境，國防才會過」、「建議美國直接查稅啦，拍照會面只是敷衍」、「韓國瑜可能比較想跟中聯辦的官員合照，他不太吃美國人這一套，相較之下江啟臣笑的比較開心」、「兩位都反美國豬肉」、「遲刻魔應該沒有遲到吧！」、「會晤酒空沒喝酒嗎？或者爬樹？聞水！」

