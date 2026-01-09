「雙贏」2026！谷立言會晤林佳龍 AIT：盼深化經貿讓台美更強大

美國在台協會（AIT）8日公布處長谷立言與我國外交部長林佳龍會晤照片，指出雙方討論了外交與經濟領域的新倡議。（取自AIT臉書）

美國在台協會（AIT）與外交部長林佳龍昨（8）日先後透過社群平台發文透露，AIT處長谷立言（Raymond Greene）於7日邀請林佳龍共進午餐，雙方一同迎接2026年的開始，並針對外交與經濟領域的新倡議進行討論，期盼進一步強化美台「堅若磐石」的夥伴關係。

AIT昨（8）日發文表示，谷立言處長與外交部長林佳龍於7日會晤，兩人討論了如何使美台夥伴關係更加強健。AIT指出，雙方針對外交與經濟領域的新倡議交換意見，期盼在新的一年，能使美國、台灣與全球夥伴一起邁向更安全、更強大、更繁榮的未來。

林佳龍隨後於昨晚發文感謝谷立言的邀請，形容這是一場「別具意義的午餐時光」。林佳龍表示，雙方就台美合作進一步交流意見，期待持續促進台美在各項領域的交流，並透過「深化經濟領域的合作」，讓彼此堅若磐石的夥伴關係更加鞏固。

展望新的2026年，林佳龍強調，台灣願持續為區域的和平與穩定做出貢獻，並且與美國等全球民主夥伴，一起守護和平、共創繁榮。

