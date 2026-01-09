7搶5！林世賢「回鍋」選彰縣議員 建議提名「開放」落空

彰化市長林世賢與立委陳素月等人到社區進行守望相助隊的慰問。（取自林世賢臉書）

彰化市長林世賢爭取民進黨縣長提名未果，今天（9日）首次公開表態，將於13日登記黨內初選，回鍋爭取第1選區縣議員提名，林世賢也建議，該選區要提名5人，已知有7人要登記，建議黨部開放選舉，讓7人一起進軍議會。對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，不會為任何人改變遊戲規則。

林世賢在黨部確定提名立委陳素月後，林世賢照樣天天發短影音，並與陳素月到彰化火車站關懷街友、社區守望相助隊進行慰問，引發各界討論。 林世賢今天證實將「回鍋」參選縣議員，原因就是認為彰化市的進步不能等，東區擴大都市計畫案延宕太久，造成彰化市發展停滯，他也認同陳素月所提的產業政見，就是彰化傳產需要切入機器人、無人載具的最新領域，在參選縣議員路上，也同步協助陳素月在彰化市爭取更多選票。

林世賢強調，他並非彰化市長回鍋縣議員第1人，曾任彰化市長的陳文騰也在卸任市長後轉戰議員。至於有人認為他參選縣議員，只是在等待選立委的期間，不要留下政治空窗期，對此，他強調，他沒有實力選立委，目前沒有計畫。

由於目前第一選區現任5位民進黨議員許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢都尋求連任，加上芬園鄉長林世明，以及林世賢表態參選，已知有7人將角逐提名的5個席次，林世賢建議「開放選舉」，一起用選票闖入議會。但楊富鈞強調，尊重任何登記參選的計畫，初選規則經過審核通過，不會因特定人士而改變。

彰化市長林世賢首度證實將回鍋選縣議員。（取自林世賢臉書）

