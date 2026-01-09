為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    對面藍營民代看板掛多年！ 簡舒培一掛上去秒被檢舉：不是查水表是什麼？

    2026/01/09 15:17 記者甘孟霖／台北報導
    簡舒培帆布廣告看板秒被檢舉，質疑北市府查水表。（翻攝臉書）

    簡舒培帆布廣告看板秒被檢舉，質疑北市府查水表。（翻攝臉書）

    今年就要地方選舉，各候選人陸續掛上看板廣告等文宣，昨（8日）傳出民進黨籍台北市議員簡舒培的帆布廣告遭檢舉。簡舒培透露，該廣告在去年12月31日掛上去當天就立即被檢舉可能滋擾社區安寧，但該地點的對面其實多年來都掛有國民黨籍民代的廣告，這不是查水表是什麼？她並質疑，選舉廣告物這麼多，每一件都要環保局這樣查，不是累死基層嗎？

    民眾昨晚間發文，指昨日下午台北市環保局人員突然詢問她，店面是否有同意簡舒培掛上帆布看板，她也表達是她請簡舒培來掛的；環保局人員則應道：「妳答應的就好，沒事了。」

    環保局指出，此案是去年12月31日建管處接獲反映，指金山南路上掛有政治人物看板，認為有滋擾社區安寧之虞。而簡舒培則透露，帆布廣告是當天早上才掛，卻在下午就接獲檢舉；此外，該地點對面就有一幅藍營民代的帆布廣告，已經懸掛好幾年，怎麼她的一掛上就馬上被檢舉，這不就是被查水表嗎？此外，她也透露，該店家過去是罷免友善店家，有收受連署書，或許也因此被盯上。

    她說，如果她沒有經過屋主同意而掛上，早就被屋主抗議了，這樣還要出動環保局人員來查看，而且選舉年各種政治看板那麼多，每一案都要這樣處理的話，那不是累死基層嗎？

