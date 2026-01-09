代理孕母能解決少子化？ 婦團：人權成本恐被低估

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，代孕不只是生育選項，而是牽涉兒童身分、親權與孕母人權的高度複雜制度，貿然入法恐留下巨大漏洞。（資料照）

「人工生殖法」修法昨在立法院攻防，行政院版本主張擴大人工生殖適用對象且將「代理孕母」脫鉤處理；民眾黨立委陳昭姿則以解決少子化等原因為由，力推將代孕一併納入。婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，代孕不只是生育選項，而是牽涉兒童身分、親權與孕母人權的高度複雜制度，貿然入法恐留下巨大漏洞。

覃玉蓉接受訪問時直言，國際經驗早已顯示，代孕制度最大的風險，往往不在技術，而是在「孩子出生後，誰要負責」。她指出，國外曾發生多起案例，代孕出生的孩子被發現有身心障礙後，委託父母選擇拒絕接手，甚至直接離開，導致新生兒陷入「父母不明」的狀態，「這對兒童人權來說，是非常嚴重的侵害。」

請繼續往下閱讀...

覃玉蓉認為，在人權觀點中，只要發生一個案例，就已經是不可接受的，「這些孩子可能沒有法律上的父母，甚至沒有國籍，所有福利與身分保障幾乎為零，而他們仍然是一個需要被照顧的新生兒。如果制度無法確保孩子一出生，就有人負起法律責任，那這個制度本身就是有問題的。」

至於外界關心的繼承與遺產問題，覃玉蓉指出，關鍵仍在於親權是否明確建立。以台灣法律來看，遺產繼承是依親權關係處理，因此國際案例中，爭議多半集中在「親權能不能成立」，而非遺產本身。一旦親權有瑕疵，後續所有法律關係都會陷入混亂。

對於行政院主張代孕應與人工生殖法脫鉤處理，覃玉蓉明確表態支持。她認為，代孕是一個極端複雜的議題，牽涉的法律主體非常多，包括仲介機構、醫療機構、孕母、委託父母，甚至還可能出現委託雙方在代孕過程中離婚的情況；而孕母與新生兒，往往是法律上最弱勢的一方，「新生兒本身也是一個權利主體，這麼多角色交織在一起，法律關係可能有好幾種組合，每個個案都不一樣，制度設計非常困難。」

覃玉蓉也提醒，台灣已簽署多項國際人權公約，任何代孕制度的設計，都必須符合這些人權標準，「但老實說，如果真的要做到符合國際人權，代孕制度一定不便宜，因為人權保障本來就需要成本。」她直言，若一個國家完全不顧孕母與新生兒人權，制度當然可以設計得很快，但那絕不會是社會所期待的方向。

至於仲介問題，覃玉蓉指出，目前台灣代孕尚未合法，實務上多半是跨國代孕，由台灣人前往國外進行，這類跨國案件牽涉不同國家的親權與國籍認定，法律複雜度更高，也更難監督實際風險與爭議樣態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法