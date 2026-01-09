為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普開始照顧自家後院！謝金河：台灣一路挨打的外交到了轉折點

    2026/01/09 15:23 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（美聯社）

    美國總統川普。（美聯社）

    美國總統川普近日針對委內瑞拉採取的軍事行動，引發國際討論，外界指川普開始進行「唐羅主義」，回頭照顧自家後院。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，台灣的外交可能到了轉折點，一路挨打的外交頹勢可能觸底反彈。

    謝金河今日在臉書發文表示，今天他看到一則新聞報導台灣向瓜地馬拉進口酪梨，讓他想到前幾年，中國猛力挖台灣邦交國，曾經把瓜地馬拉的咖啡豆及可可豆進口都停掉，台灣只好加碼採購，有一段時間，大家在高鐵商務艙喝到的咖啡，很可能是來自瓜地馬拉的咖啡豆。

    謝金河回憶，近年來，中共大力挖台灣牆腳，挖走了台灣多個邦交國，台灣現在的邦交國剩下12+1，後面的1是最近和以色列建交的索馬利蘭。這次川普直接介入宏都拉斯大選，被他點名的候選人有當選，宏都拉斯接下來會不會恢復和台灣的邦交，這是第一個轉折點。

    謝金河指出，從2000以來，中國買斷台灣邦交國，通常是一次性的買斷，接下來是中國的外銷品傾銷而入，對當地帶來更大壓力，況且，中國邦交國太多，通常無暇兼顧，很多原來和台灣有邦交的國家，經濟一直往下墜。這次宏都拉斯變天，原來台灣買的白蝦中國沒買，造成廣大的失業潮。

    謝金河說，隨著台灣經濟實力增強，台灣愈來愈有能力照顧自己的邦交國。去年的國際半導體產業協會（SEMI），多明尼加特別派代表來台，希望台灣能協助他們發展半導體，在未斷交前，台灣幫忙培養人才，協助設立工業園區，斷交後就停止。現在台灣把這個計劃放在瓜地馬拉。這些年，台灣也進口很多巴拉圭牛肉，發現巴拉圭牛肉不好吃，原來巴拉圭牛吃草，缺乏油脂，台灣教巴拉圭用豆粕養牛，效益逐漸顯現。

    反之，這次南非對台灣很不友善，如果態度沒有改善，下一步可能台灣可能採取反制，中斷對南非的晶片供應。

    謝金河表示，這次川普開始進行唐羅主義，美國開始回頭照顧自家後院，台灣一路挨打的外交頹勢可能觸底反彈。另一個是台灣的經濟力，聯合國一直把台灣擋在門外，而川普正在大力挖掉聯合國牆腳，接下來很可能聯合國從歷史消失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播