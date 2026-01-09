川普開始照顧自家後院！謝金河：台灣一路挨打的外交到了轉折點

美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普近日針對委內瑞拉採取的軍事行動，引發國際討論，外界指川普開始進行「唐羅主義」，回頭照顧自家後院。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，台灣的外交可能到了轉折點，一路挨打的外交頹勢可能觸底反彈。

謝金河今日在臉書發文表示，今天他看到一則新聞報導台灣向瓜地馬拉進口酪梨，讓他想到前幾年，中國猛力挖台灣邦交國，曾經把瓜地馬拉的咖啡豆及可可豆進口都停掉，台灣只好加碼採購，有一段時間，大家在高鐵商務艙喝到的咖啡，很可能是來自瓜地馬拉的咖啡豆。

謝金河回憶，近年來，中共大力挖台灣牆腳，挖走了台灣多個邦交國，台灣現在的邦交國剩下12+1，後面的1是最近和以色列建交的索馬利蘭。這次川普直接介入宏都拉斯大選，被他點名的候選人有當選，宏都拉斯接下來會不會恢復和台灣的邦交，這是第一個轉折點。

謝金河指出，從2000以來，中國買斷台灣邦交國，通常是一次性的買斷，接下來是中國的外銷品傾銷而入，對當地帶來更大壓力，況且，中國邦交國太多，通常無暇兼顧，很多原來和台灣有邦交的國家，經濟一直往下墜。這次宏都拉斯變天，原來台灣買的白蝦中國沒買，造成廣大的失業潮。

謝金河說，隨著台灣經濟實力增強，台灣愈來愈有能力照顧自己的邦交國。去年的國際半導體產業協會（SEMI），多明尼加特別派代表來台，希望台灣能協助他們發展半導體，在未斷交前，台灣幫忙培養人才，協助設立工業園區，斷交後就停止。現在台灣把這個計劃放在瓜地馬拉。這些年，台灣也進口很多巴拉圭牛肉，發現巴拉圭牛肉不好吃，原來巴拉圭牛吃草，缺乏油脂，台灣教巴拉圭用豆粕養牛，效益逐漸顯現。

反之，這次南非對台灣很不友善，如果態度沒有改善，下一步可能台灣可能採取反制，中斷對南非的晶片供應。

謝金河表示，這次川普開始進行唐羅主義，美國開始回頭照顧自家後院，台灣一路挨打的外交頹勢可能觸底反彈。另一個是台灣的經濟力，聯合國一直把台灣擋在門外，而川普正在大力挖掉聯合國牆腳，接下來很可能聯合國從歷史消失。

