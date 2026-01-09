看板合體啟蒙長官游錫堃 陳岱吟：延續「水牛精神」服務新莊

民進黨新北市新莊區參選人陳岱吟爭取黨內初選提名。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市議員初選預計年後展開，新莊區初選參選人陳岱吟繼日前以「新新板土連線」亮相後，9日再上架其與前立法院長游錫堃的合體看板，她表示，游錫堃是她的政治啟蒙長官，她從2014年加入游錫堃團隊，10多年來學習到一步一腳印的「水牛精神」，此次參選就是此精神的實踐與延續，期盼鄉親給予機會。

陳岱吟團隊已掛上數面看板，日前也與拚連任的議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷組成「新新板土連線」亮相，今日則是上架與游錫堃合體的看板，由於游錫堃曾參選新北市長，打出漂亮一仗，因此看板在地方掀起不小討論。

談到與游錫堃的新看板，陳岱吟表示，從游錫堃2014年參選新北市長至今雖已超過10年，但她現在參與地方活動時，仍會聽到許多民眾對「水牛精神」的稱讚，自己雖然是選舉新人，但過去長期擔任幕僚服務在地，這次參選是「水牛精神」的實踐與延續，希望鄉親給予機會。

陳岱吟也強調，自己從裕民國小到輔仁大學，出生、成長、求學都在新莊，未來會繼續一步一腳印地走進新莊每一個角落，傾聽所有新莊人的聲音，有信心成為新莊人的「岱言人」。

