藍擬放行TPASS等新興計畫 吳思瑤批：審預算淪自助餐挑食

今年度中央政府總預算案陷入僵局，立法院國民黨團原擬提案，優先審查TPASS、治水等新興計畫。對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今（9日）批評，國民黨將審預算當「自助餐」挑著吃，呼籲應一視同仁審查全案，而非選擇性切割。

國民黨團研議，就算總預算案未審畢，新興計畫只要經立法院同意即可動支，包含TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等項目，有望先付委審查。不過，今天院會並未提案處理。

對此，吳思瑤表示，根據國民黨團的預擬提案，要讓被罵翻的TPASS、治水預算、生育補助等先審查，把審預算當吃自助餐、挑自己想吃的？或是把審預算當贖罪券，被罵什麼才審什麼？

吳思瑤說，行政院送審的是全部預算、立法院該審的是全案，不應該切割預算，選擇性審查。預算就是民生，每1筆、每1項都同等重要，應一視同仁，而不是把民生福祉拿來秤斤秤兩，差別對待。若TPASS、治水要優先審，難道170億元災害準備金不重要，繼續丟包？

吳思瑤續指，果不其然，國民黨又排除國防部780億預算，為了「鄭習會」門票，除了擋1.25兆軍購預算，年度預算中的780億國防預算依舊是國共交易祭品？她反對開立院惡例，反對國民黨不審全案、急就章切割預算，以及頭痛醫頭、腳痛醫腳式的差別式審查，也反對平時不燒香、臨時抱佛腳的選擇性審查。

吳思瑤指出，國民黨今天暫時未提此案，似乎是黨內意見擺不平；但料敵從寬、禦敵從嚴，每1筆預算都同等重要，預算不分大小漢，要審都要全審。

