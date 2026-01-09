為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不跟進營養午餐全面免費！ 嘉市自編預算調高食材補助

    2026/01/09 13:42 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市政府教育處長郭添財。（記者王善嬿攝）

    台北市宣布國中、小營養午餐全面免費，嘉義市暫不跟進。市府教育處長郭添財表示，嘉市注重營養午餐品質，系統性提前部署，國中每餐成本67元、國小62元，其中國中食材費38元調高至45元的5元、國小35元調高至40元的7元都由市府補助吸收，且延續每週2次「班班有鮮奶」政策，另有「三章一Q」食材獎勵每餐10元。

    郭添財說，營養午餐除了食材經費補助，還有包含水電費、燃料費、廚工薪資的補助每名學生12元，且包括國中、小學自辦營養午餐廚房、食育組長辦理午餐及食農教育、去年11月自辦班班有鮮乳縣市、廚工薪資年年調整等政策都領先全台，將依中央政策發展滾動修正，針對弱勢學子都全額補助。

    市府表示，今年自行編列預算包括營養飽育6000萬、食材補助2700萬、「三章一Q」獎勵補助5100萬共計1.38億元，用於補助公立國中小午餐食材及行政經費，向家長收取的午餐費國中每餐38元、國小每餐35元，全數用於食材採購，並編列3313.6萬元延續班班喝鮮奶政策。

